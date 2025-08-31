Minden nyugdíjast érint ez az intézkedés: már hétfőn több tízezer forintot kaphatnak (VIDEÓ)
A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat.
Ez megismétlődhet, elveszthetjük az összes családtámogatást, rezsicsökkentést egy új kormány esetén.
„Medgyessy is megígérte, hogy megtartják a Fidesz által bevezetett otthontámogatást, de hatalomra kerülve, rögtön megszüntették.
Kapcsolódó vélemény
A munka- és családközpontú kormányzást segélyalapúra cserélnék, amit baloldali szokás szerint a középosztállyal fizettetnének meg.
Ez megismétlődhet, elveszthetjük az összes családtámogatást, rezsicsökkentést egy új kormány esetén.”
Nyitókép forrása: Skrabski Fruzsina Facebook-oldala