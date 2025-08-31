Ft
Medgyessy Skrabski Fruzsina Fidesz

Medgyessy is megígérte, hogy megtartják a Fidesz által bevezetett otthontámogatást, de hatalomra kerülve rögtön megszüntették

2025. augusztus 31. 17:09

Ez megismétlődhet, elveszthetjük az összes családtámogatást, rezsicsökkentést egy új kormány esetén.

2025. augusztus 31. 17:09
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
Medgyessy is megígérte, hogy megtartják a Fidesz által bevezetett otthontámogatást, de hatalomra kerülve, rögtön megszüntették.

Kapcsolódó vélemény

Kötter Tamás

A Tiszával visszatérne a 2002-2010 közötti MSZP-SZDSZ korszak

A munka- és családközpontú kormányzást segélyalapúra cserélnék, amit baloldali szokás szerint a középosztállyal fizettetnének meg.

Ez megismétlődhet, elveszthetjük az összes családtámogatást, rezsicsökkentést egy új kormány esetén.”

Nyitókép forrása: Skrabski Fruzsina Facebook-oldala 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
GrumpyGerald
•••
2025. augusztus 31. 19:00 Szerkesztve
"Medgyessy is megígérte, hogy megtartják a Fidesz által bevezetett otthontámogatást, de hatalomra kerülve rögtön megszüntették" A kommunista világhorda pontosan ezt csinálta és csinálja mindig is: lop, csal hazudik és megtéveszt. Ezekután pedig esténként a zördög megveregeti a kígyóvállukat. A minimumnál eggyel több IQ-val rendelkezők tehát pontosan ezt is fogják várni tőlük a jövőben is.
Válasz erre
1
0
nogradi
2025. augusztus 31. 18:53
De Medgyessy nem fideszes volt.
Válasz erre
0
1
hátakkor
2025. augusztus 31. 17:54
"Nem lesz gázáremelés!"
Válasz erre
7
0
tapir32
2025. augusztus 31. 17:51
Hiába próbálkozik az ellenzék a forint gyengítésével, az infláció gerjesztésével, az EU-s pénzek visszatartásával megbuktatni a kormányt, ha az ellenzéknek hiteltelen a szava, hiteltelenek és hitványak a szakértői, hiteltelenek és hitványak a vezetői.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.