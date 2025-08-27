Ft
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
barátság kőolajvezeték Ukrajna Magyarország

Magyarország döntései sokkolhatják Kijevet

2025. augusztus 27. 10:55

Az ukrán szakértők már nyíltan elismerik a Barátság kőolajvezeték elleni támadások szándékosságát, és azt üzenik, Magyarország nem tud komoly kárt okozni az energiapiacon. Pedig egyetlen budapesti döntés télen súlyos nehézségek elé állíthatná Kijevet. Magyarország válaszlépései komoly károkat tudnának okozni Kijevnek.

2025. augusztus 27. 10:55
null
Kovács András
Kovács András

A Barátság kőolajvezetéket ért támadások kapcsán az ukrán fél már nyíltan elismeri, hogy azt szándékosan tették Magyarország és Szlovákia ellen, és arra hangolják a olvasókat, hogy ne aggódjanak, mert a magyarok nem tudnak keresztbe tenni, mert ha meg akarnák állítani a villamosenergia exportot, akkor ezt az EU-s mechanizmusok megakadályozzák majd. 

Magyarország
A Barátság-kőolajvezeték elleni támadások direkt irányultak Magyarország ellen  
AFP PHOTO /VIKTOR DRACHEV / AFP
Forrás:  AFP

Olena Lapenko energetikai szakértő a Jevropejszka Pravda hírportálon arról írt, hogy, 

Ukrán támadások a magyar energiarendszer ellen

Az elmúlt években számos alkalommal érte támadás, mégpedig többségében Ukrajna részéről a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. De nem csak ezen keresztül akadályozza Kijev hazánk energiaellátását. Sebestyén Géza írása.

Ha Budapest valóban beváltja fenyegetéseit, az komoly kihívás lesz, de nem katasztrófa. Így a „Druzhba” ügy ismét bebizonyítja, hogy a túlzott energiafüggőség befolyásoló tényezővé válik. Ukrajna már régóta megértette ezt, ahogyan az EU legtöbb tagállama is. Az orosz olajvezetékek leállítása viszont lehetőséget kínál Brüsszelnek, hogy nagyobb nyomást gyakoroljon Budapestre és Pozsonyra a diverzifikáció felgyorsítása és az orosz erőforrások végleges elhagyása érdekében.

Ezzel szemben egy friss tanulmány szerint akár egyetlen magyar döntés is komoly nehézségeket okozhatna Ukrajnának. A magyar áramszállítás leállítása különösen télen jelentene problémát, bár az ukrán szakértők szerint teljes összeomlásról nem lehet beszélni. Az olaj esetében a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező szállítások kiesése szintén pótolható lenne, ám ez drágább üzemanyagárakat vonna maga után 

Ezt lépheti Magyarország

Az ukrán fenyegetésekk kapcsolatban érdemes megemlíteni még, hogy a Slovnaft a szerződött partner Ukrajna irányába, gázolaj szállítására. A gázolaj Pozsonyból jön Magyarországra és a Tiszai Finomítóból termékvezetéken keresztül megy Ukrajnába. 

Villamos energia exportunk négy vezetéken keresztül történik körülbelül 680 megawatt mennyiségben, ami Ukrajna áramimportjának nagyjából 40 százalékét jelenti. Ennek súlya a téli időszakban egyre jelentősebb. 

Magyarország dönthet úgy, hogy korlátozza a lehetséges exportteljesítményt a napi kereskedésben, de mint lehetőség adott, hogy akár egy koordinált leválasztást is végre lehetne hajtani. 

Ukrajna már 2015 november óta nem vásárol közvetlenül orosz földgázt, az ukrán piacra Magyarország, Szlovákia és Lengyelország irányából történik földgázimport. Az elmúlt három év alatt többszörösére nőtt a Magyarország felől Ukrajnába szállított földgáz mennyisége. 

Amennyiben Magyarország elzárja a csapokat, akkor Ukrajna kénytelen lenne drágábban vásárolni más beszállítóktól a kieső mennyiséget, amely még egy szög lenne az ukrán gazdaság koporsójába.

Ebben bíznak az ukránok

Lopenko egyébként még arról is beszélt, hogy Ukrajna számára az is ad némi védelmet, hogy határkeresztező kapacitások az áramkereskedelem terén kiépültek

  • Szlovákia,
  • Lengyelország
  • és Románia felé is,

így a kieső magyar szállítások is pótolhatók, legalábbis papíron.

