Magyarország döntései sokkolhatják Kijevet

Ezt lépheti Magyarország

Az ukrán fenyegetésekk kapcsolatban érdemes megemlíteni még, hogy a Slovnaft a szerződött partner Ukrajna irányába, gázolaj szállítására. A gázolaj Pozsonyból jön Magyarországra és a Tiszai Finomítóból termékvezetéken keresztül megy Ukrajnába.



Villamos energia exportunk négy vezetéken keresztül történik körülbelül 680 megawatt mennyiségben, ami Ukrajna áramimportjának nagyjából 40 százalékét jelenti. Ennek súlya a téli időszakban egyre jelentősebb.

Magyarország dönthet úgy, hogy korlátozza a lehetséges exportteljesítményt a napi kereskedésben, de mint lehetőség adott, hogy akár egy koordinált leválasztást is végre lehetne hajtani.

Ukrajna már 2015 november óta nem vásárol közvetlenül orosz földgázt, az ukrán piacra Magyarország, Szlovákia és Lengyelország irányából történik földgázimport. Az elmúlt három év alatt többszörösére nőtt a Magyarország felől Ukrajnába szállított földgáz mennyisége.

Amennyiben Magyarország elzárja a csapokat, akkor Ukrajna kénytelen lenne drágábban vásárolni más beszállítóktól a kieső mennyiséget, amely még egy szög lenne az ukrán gazdaság koporsójába.

Ebben bíznak az ukránok

Lopenko egyébként még arról is beszélt, hogy Ukrajna számára az is ad némi védelmet, hogy határkeresztező kapacitások az áramkereskedelem terén kiépültek

Szlovákia,

Lengyelország

és Románia felé is,

így a kieső magyar szállítások is pótolhatók, legalábbis papíron.