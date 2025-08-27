Karácsony Gergely nyíltan hitet tett Magyar Péter mellett, és már párttársait is erről győzködi

Eltörölné az augusztus 20-i tűzijátékot Karácsony Gergely és visszaállítaná a 2010 előtti alkotmányt. A főpolgármester többek között ezzel kezdte a beszélgetést a 24.hu gazdasági podcastjében, a Dellában. Karácsony úgy látja, benne van a pakliban a jövő évi választáson egy 2/3-os választási győzelem is az ellenzéknek. Ugyanakkor azt is érzi most, hogy a Fideszre nem jellemző ziláltság alábbhagyott és most úgy érzi, visszajött a kormánypárt a pályára.

Itt rátértek arra is, hogy az ellenzéknek félre kell-e állnia a Tisza Párt és Magyar Péter útjából, vagy pedig el lehet indulni a választásokon. Karácsony saját pártja, a Párbeszéd köreiben is komoly vita alakult ki ezzel kapcsolatban. Nemrég Barabás Richárd, a szervezet társelnöke kijelentette, ők bizony indulni szeretnének