Karácsony Gergely nyíltan hitet tett Magyar Péter mellett, és már párttársait is erről győzködi

A főpolgármester ugyanakkor most azt mondta a műsorban, hogy reméli, meggondolják magukat és négyszemközt mindenképp szeretné lebeszélni párttársait az indulásról.
Ezzel kvázi a baloldali politikus nyíltan beállt a Tisza Párt és Magyar Péter mögé.
Arra a kérdésre, hogy szokott-e még beszélgetni Magyar Péterrel, elmondta: nemrég volt egy hivatalos találkozójuk, majd egyszer utána még össze is futottak, ahol az előttük lévő időszakról beszélgettek. Karácsony ezzel kapcsolatban elmondta: megnyugtatta az a tény, hogy a Tisza elnöke tisztában van azzal a borzasztó kihívással, amely egy megnyert választás jelent.
Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA