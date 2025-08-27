Ft
08. 27.
szerda
főpolgármester ellenzék Fidesz győzelem Karácsony Gergely

Karácsony Gergely nyíltan hitet tett Magyar Péter mellett, és már párttársait is erről győzködi

2025. augusztus 27. 16:49

A főpolgármester egy podcastműsorban árulta el, nem ért egyet saját pártja döntésével és mindenképp megpróbálja lebeszélni Barabás Richárdékat arról, hogy elinduljanak a jövő évi választásokon.

2025. augusztus 27. 16:49
null

Eltörölné az augusztus 20-i tűzijátékot Karácsony Gergely és visszaállítaná a 2010 előtti alkotmányt. A főpolgármester többek között ezzel kezdte a beszélgetést a 24.hu gazdasági podcastjében, a Dellában. Karácsony úgy látja, benne van a pakliban a jövő évi választáson egy 2/3-os választási győzelem is az ellenzéknek. Ugyanakkor azt is érzi most, hogy a Fideszre nem jellemző ziláltság alábbhagyott és most úgy érzi, visszajött a kormánypárt a pályára. 

Itt rátértek arra is, hogy az ellenzéknek félre kell-e állnia a Tisza Párt és Magyar Péter útjából, vagy pedig el lehet indulni a választásokon. Karácsony saját pártja, a Párbeszéd köreiben is komoly vita alakult ki ezzel kapcsolatban. Nemrég Barabás Richárd, a szervezet társelnöke kijelentette, ők bizony indulni szeretnének

A főpolgármester ugyanakkor most azt mondta a műsorban, hogy reméli, meggondolják magukat és négyszemközt mindenképp szeretné lebeszélni párttársait az indulásról. 

Ezzel kvázi a baloldali politikus nyíltan beállt a Tisza Párt és Magyar Péter mögé. 

Arra a kérdésre, hogy szokott-e még beszélgetni Magyar Péterrel, elmondta: nemrég volt egy hivatalos találkozójuk, majd egyszer utána még össze is futottak, ahol az előttük lévő időszakról beszélgettek. Karácsony ezzel kapcsolatban elmondta: megnyugtatta az a tény, hogy a Tisza elnöke tisztában van azzal a borzasztó kihívással, amely egy megnyert választás jelent. 

 

Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA

demiert
2025. augusztus 27. 19:03
Ez a marionett bábú leült egy terített asztalhoz, ahol egy szardarabot is felszolgáltak a kedvéért. Vajon ki lehet Magyarország terített asztalán a szardarab? (költői kérdés volt)
balatontihany-25
2025. augusztus 27. 18:49
Hát ki más mellett tenne hitet ez a széltoló pojáca, mint az új gazdája mellett. Öt éven át Gyurcsótány pincsikutyusa volt, a tavalyi választáskor változott a gazdi személye, hát most már a Weber-csicska csicskása lesz.
Medici
2025. augusztus 27. 18:45
Nyírtass lakói valamikor aligha gondolták, hogy ebből a gyerkőcből, akinek kölök korában szülei lapulevéllel törölték ki a szaros seggét őszi betakarításkor a falu határában, egy ilyen államférfi lesz.
flesh ripper
2025. augusztus 27. 18:23
Pépes disznószar
