„Ma az Index.hu-n megjelent a Tisza Párt vezetésének részére készült feljegyzés, miszerint a párt a kormányra kerülésekor a gazdaságpolitikai koncepciójában javasolja az eddigi egysávos SZJA helyett progresszív 3 sávos rendszert bevezetni már jövő év II. félévétől és a jelenleg élő kedvezményeket »szűkíteni«, amivel szerintük »az ÁFA mértéke MINIMÁLISAN csökkenthető«.

Ez azt jelenti, hogy havi bruttó 467 ezer forintig maradna meg a jelenlegi 15%-os adókulcs, 467 ezer és 1 millió 250 ezer forint között már 22%-kal kellene adózni, s 1 millió 250 ezer forint felett pedig 33%-kal.

Ez a 3 sáv brutális adóemelést jelentene minden foglalkoztatott esetében! Nézzük meg konkrétan!

Idén becslésem szerint várhatóan 705 ezer Ft lesz az éves bruttó átlagkereset, s jövőre, ha csak további 5% nominális növekedéssel számolunk, akkor is elérjük a 740 ezer Ft-ot. Ennek a nettó összege kedvezmények nélkül a jelenlegi 15%-os szinten számolva 492 ezer Ft, a Tisza által tervezett sávokkal pedig csak 469 ezer Ft.

Tehát már az átlagkeresetűeknek is bőven csökkenne a fizetése, becslésem szerint havonta 22,7 ezer forinttal, egy évben pedig 271,6 ezer forinttal.

A táblázatban láthatjátok a számításomat, miszerint:

- egy átlagkeresetű szakorvos havonta 264 ezer forinttal (évi 3 millió 172 ezer forinttal),

- egy gépészmérnök 54 ezer forinttal (évi 652 ezer forinttal),

- egy középiskolai tanár 30 ezer forinttal (évi 357 ezer forinttal),

- egy elemző közgazdász 91 ezer forinttal (évi 1 millió 96 ezer forinttal) vihetne haza kevesebbet.

- S ha még azt is figyelembe vesszük, hogy a jelenleg érvényben levő kedvezményeket „szűkíteni” tervezik (ez valószínűleg azt jelenti, hogy sokak számára eltörölnék a kedvezményeket), akkor például:

- egy a korosztályának átlagát kereső 25 év alatti fiatal esetében havi 107,6 ezer forinttal (évi 1 millió 291 ezer forinttal),

- egy olyan család esetében, ahol egy gyermek van, az anya 30 év alatti és ő a korosztályának az átlagát keresi, az apa pedig a nemzetgazdasági átlagot, már havi 150 ezer forinttal (évi 1 millió 803 ezer forinttal),

- egy két gyermekes átlagkeresetű család esetében, ahol az anya 40 év alatti, havi 236 ezer forinttal (évi 2 millió 836 ezer forinttal) és

- egy három gyermekes átlagkeresetű család esetében havi 354 ezer forinttal (évi 4 millió 252 ezer forinttal) csökken a kézhez kapott fizetés.

- Jegyezzük meg ezt a »tervet«! Ezt a Tisza Párt gazdasági kabinetje készítette!

Ha csak ilyen kaliberű gazdasági szakértői vannak a pártnak, akkor nagy hiba lenne odaadni nekik a kasszakulcsot! Isten mentsen meg mindannyiunkat, hogy ők dönthessenek az adótörvényekről és a költségvetésről!

UI: Töprengek rajta, vajon hova gyűjtik ezt a bődületes mennyiségű pluszbevételt, hiszen az ÁFÁ-t is csak »minimálisan« tervezik csökkenteni. Ők is sírnak majd, mint most a Főváros, ahol megduplázódott az iparűzési adóbevétel, elköltötték a Tarlós István által rájuk hagyott közel egy éves költségvetésre elegendő pénzt, s mégsem elég nekik!

Mit is mondott Margaret Thatcher? »A szocialistákkal az a baj, hogy előbb-utóbb mindig kifogynak a mások pénzéből.« Lehet, hogy ez a tiszásokra is igaz?

Borzalom!”

Nyitókép: AFP/ATTILA KISBENEDEK