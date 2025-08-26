Ft
08. 26.
kedd
Isten mentsen meg mindannyiunkat, hogy ők dönthessenek az adótörvényekről és a költségvetésről!

2025. augusztus 26. 21:25

Ha csak ilyen kaliberű gazdasági szakértői vannak a pártnak, akkor nagy hiba lenne odaadni nekik a kasszakulcsot!

2025. augusztus 26. 21:25
null
Szalai Piroska
Szalai Piroska
Facebook

„Ma az Index.hu-n megjelent a Tisza Párt vezetésének részére készült feljegyzés, miszerint a párt a kormányra kerülésekor a gazdaságpolitikai koncepciójában javasolja az eddigi egysávos SZJA helyett progresszív 3 sávos rendszert bevezetni már jövő év II. félévétől és a jelenleg élő kedvezményeket »szűkíteni«, amivel szerintük »az ÁFA mértéke MINIMÁLISAN csökkenthető«.

Ez azt jelenti, hogy havi bruttó 467 ezer forintig maradna meg a jelenlegi 15%-os adókulcs, 467 ezer és 1 millió 250 ezer forint között már 22%-kal kellene adózni, s 1 millió 250 ezer forint felett pedig 33%-kal. 

Ez a 3 sáv brutális adóemelést jelentene minden foglalkoztatott esetében! Nézzük meg konkrétan!

Idén becslésem szerint várhatóan 705 ezer Ft lesz az éves bruttó átlagkereset, s jövőre, ha csak további 5% nominális növekedéssel számolunk, akkor is elérjük a 740 ezer Ft-ot. Ennek a nettó összege kedvezmények nélkül a jelenlegi 15%-os szinten számolva 492 ezer Ft, a Tisza által tervezett sávokkal pedig csak 469 ezer Ft. 

Tehát már az átlagkeresetűeknek is bőven csökkenne a fizetése, becslésem szerint havonta 22,7 ezer forinttal, egy évben pedig 271,6 ezer forinttal. 

A táblázatban láthatjátok a számításomat, miszerint: 
- egy átlagkeresetű szakorvos havonta 264 ezer forinttal (évi 3 millió 172 ezer forinttal), 
- egy gépészmérnök 54 ezer forinttal (évi 652 ezer forinttal), 
- egy középiskolai tanár 30 ezer forinttal (évi 357 ezer forinttal), 
- egy elemző közgazdász 91 ezer forinttal (évi 1 millió 96 ezer forinttal) vihetne haza kevesebbet. 
- S ha még azt is figyelembe vesszük, hogy a jelenleg érvényben levő kedvezményeket „szűkíteni” tervezik (ez valószínűleg azt jelenti, hogy sokak számára eltörölnék a kedvezményeket), akkor például:
- egy a korosztályának átlagát kereső 25 év alatti fiatal esetében havi 107,6 ezer forinttal (évi 1 millió 291 ezer forinttal), 
- egy olyan család esetében, ahol egy gyermek van, az anya 30 év alatti és ő a korosztályának az átlagát keresi, az apa pedig a nemzetgazdasági átlagot, már havi 150 ezer forinttal (évi 1 millió 803 ezer forinttal), 
- egy két gyermekes átlagkeresetű család esetében, ahol az anya 40 év alatti, havi 236 ezer forinttal (évi 2 millió 836 ezer forinttal) és 
- egy három gyermekes átlagkeresetű család esetében havi 354 ezer forinttal (évi 4 millió 252 ezer forinttal) csökken a kézhez kapott fizetés. 
- Jegyezzük meg ezt a »tervet«! Ezt a Tisza Párt gazdasági kabinetje készítette!

Ha csak ilyen kaliberű gazdasági szakértői vannak a pártnak, akkor nagy hiba lenne odaadni nekik a kasszakulcsot! Isten mentsen meg mindannyiunkat, hogy ők dönthessenek az adótörvényekről és a költségvetésről!

UI: Töprengek rajta, vajon hova gyűjtik ezt a bődületes mennyiségű pluszbevételt, hiszen az ÁFÁ-t is csak »minimálisan« tervezik csökkenteni. Ők is sírnak majd, mint most a Főváros, ahol megduplázódott az iparűzési adóbevétel, elköltötték a Tarlós István által rájuk hagyott közel egy éves költségvetésre elegendő pénzt, s mégsem elég nekik!

Mit is mondott Margaret Thatcher? »A szocialistákkal az a baj, hogy előbb-utóbb mindig kifogynak a mások pénzéből.« Lehet, hogy ez a tiszásokra is igaz? 

Borzalom!”

Nyitókép: AFP/ATTILA KISBENEDEK

Palatin
2025. augusztus 26. 21:29
Magyar Péter 12 pontos programja saját aranyköpéseibe ágyazva: Akarsz látni egy szörnyü rémet? Olvasd el a pedigrémet. Bösz harcba lendült szilaj karunk, Mert mi békés országot akarunk. Sétálok tovább a bolsik nyomdokain... Hát ezt teszi az emberrel a sok kokain. A világon csak nálunk lesz igazi Kánaán, Az örömtöl ugrálunk, mint majom a pálmafán. Mi divatba hozzuk a burkát és a burnuszt, Egyúttal betiltjuk a hurkát és a himnuszt. Hát én lettem a új nemzetvezér, Elvállaltam sok-sok pénzér Majd az dönti el az én csatám, Hogy Wéber úr a keresztapám. Nagy kedvencem a napraforgó, Mert úgy tudtom, hogy színe bordó. A hazugsággal fel nem hagyok. Inkább télen csonttá fagyok. Ha beletörnek is tüskéim, Fel Budára büdöskéim ! Az adókulcsot jól felpumpáljuk, Mert a gazdagokat ki nem álljuk. De a csóró magyart mi megkíméljük, A menö luxit mi magunk éljük.
Válasz erre
0
0
Palatin
2025. augusztus 26. 21:26
h t t p s : / /cdn.magyarnemzet.hu/2025/08/DPsuPp1GrpVP9XeAKBYj_GjTK0AcJGFaLP1-M6PXYQY/fill/1347/758/no/1/aHR0cHM6Ly9jbXNjZG4uYXBwLmNvbnRlbnQucHJpdmF0ZS9jb250ZW50L2MwMmU3ODc2MDVhYzQwZTU5Y2I0Yjc4OTBmOTk5MmZk.jpg (korrigáld a https.. -t) Amint játjuk a Magyar Péterröl készülö szobor tényleg halad elöre, Most éppen a szobor legfontosabb részét szállítják, ami nélkül Magyar Péter emlékmüve csak egy torzó benyomását keltené. Még nem dölt el, hogy hol lesz felállítva a szobor, jelenleg három magyar falu van holtversenyben: Pornóapáti, Nagyfenék és Makkoshotyka. Mindhárom helység a Pride-turizmusát akarja fellendíteni.
Válasz erre
0
0
