Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt tejhatalom Magyar Péter gazdaságpolitika

Hát akkor b*sszátok meg, tudok én itt tiszázni jövő áprilisig, ha úgyis mindegy

2025. augusztus 29. 10:37

Meg se nézi a nyomorultja videót, amiben ennek ellenkezőjéről beszélek.

2025. augusztus 29. 10:37
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Sok-sok kormánykritikus videóim egyike alá, ami épp arról, mennyire elbaszott a magyar gazdaságpolitika, beírja a tiszás kommentelő, hogy »16 év tejhatalommal semit nem tudtok felmutatni.« Meg hogy tárjam fel, mi volt a szerepem ebben. 

Igen, »semit« meg »tejhatalmat« írt, de ez a legkevesebb. Magyar Péter jó 14 évig NER-kiváltságos volt. Nekem soha nem volt közöm ehhez a kormányhoz, soha nem volt részem ebben a hatalomban, mégis a sokadik komment jön, miszerint ez az én kormányom lenne, az én ciklusaim lettek volna. Meg se nézi a nyomorultja videót, amiben ennek ellenkezőjéről beszélek.

Hát akkor basszátok meg, tudok én itt tiszázni jövő áprilisig, ha úgyis mindegy."

Hát akkor basszátok meg, tudok én itt tiszázni jövő áprilisig, ha úgyis mindegy.”

undefined

Pálfalvi Milán

Facebook

Idézőjel

Je suis héja

Héják vagyunk mind, akik nem dőlünk be a Tisza Pártnak, mert nem vagyunk balekok.

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

