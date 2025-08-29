„Sok-sok kormánykritikus videóim egyike alá, ami épp arról, mennyire elbaszott a magyar gazdaságpolitika, beírja a tiszás kommentelő, hogy »16 év tejhatalommal semit nem tudtok felmutatni.« Meg hogy tárjam fel, mi volt a szerepem ebben.

Igen, »semit« meg »tejhatalmat« írt, de ez a legkevesebb. Magyar Péter jó 14 évig NER-kiváltságos volt. Nekem soha nem volt közöm ehhez a kormányhoz, soha nem volt részem ebben a hatalomban, mégis a sokadik komment jön, miszerint ez az én kormányom lenne, az én ciklusaim lettek volna. Meg se nézi a nyomorultja videót, amiben ennek ellenkezőjéről beszélek.