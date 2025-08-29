Tisza-csomag: megfojtaná a bérek emelkedését a brutális adóemelés
A többkulcsos adórendszer egyértelműen fékezi a béremelést, amelynek a jelenleginél kisebb hányada kerül ténylegesen a dolgozóhoz.
KIVÁLÓ, maximálisan támogatom.
„Friss bejelentés: nemzetivagyon-visszaszerzési és -védelmi hivatalt fog felállítani a Tisza-kormány. KIVÁLÓ, maximálisan támogatom, három okból is:
1. se nemzeti, se nemzetközi vagyonom nincsen, nem érint
2. végre foshat az eddig a NER-en hízó, de mostanában a »nekünk a Magyar is jó lesz«-jelszóval lazázó oligarcha-réteg
3. Orbán is beleáll a kampányba rendesen, mert tudja, hogy innentől nincs tisztes visszavonulás, mindent elveszíthet”
