08. 29.
péntek
kormány ner Ceglédi Zoltán oligarcha

Friss bejelentés: nemzetivagyon-visszaszerzési és -védelmi hivatalt fog felállítani a Tisza-kormány

2025. augusztus 29. 16:26

KIVÁLÓ, maximálisan támogatom.

2025. augusztus 29. 16:26
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Friss bejelentés: nemzetivagyon-visszaszerzési és -védelmi hivatalt fog felállítani a Tisza-kormány. KIVÁLÓ, maximálisan támogatom, három okból is:

1. se nemzeti, se nemzetközi vagyonom nincsen, nem érint

2. végre foshat az eddig a NER-en hízó, de mostanában a »nekünk a Magyar is jó lesz«-jelszóval lazázó oligarcha-réteg

3. Orbán is beleáll a kampányba rendesen, mert tudja, hogy innentől nincs tisztes visszavonulás, mindent elveszíthet”

Nyitókép: Facebook / Ceglédi Zoltán

***

 

ben2
2025. augusztus 29. 17:03
Feltéve, de meg nem engedve, hogy poloskáéknak lehetőségük nyílik rá, mégis hogyan akarják megvalósítani? A Fidesz csak a 2010-es kormányváltás után(!) kiosztott végkielégítéseket akarta visszaszerezni és azt is megtorpedózta az Európai Bíróság, mondván hogy visszamenőleges jogalkotás. Talán nem lett volna igény és akarat Fletóék Altus bizniszének tönkretételére? Mi az hogy, nagyon is! Volt rá alkotmányos eszköz? Sajnos nem. Szóval lehet itt szájkaratézni, hogy majd elvesszük, meg út a börtönbe, stb., de ennek szinte semmi realitása. Akkor sem, ha lengyel vagy román mintára alkotmánysértések sorozatát nézi majd el nekik az EU: ha a tiszások direktben belenyúlnak a tulajdonviszonyokba, annak a külföldi befektetők nagyon nem fognak örülni és ezt meg is fogják üzenni a megfelelő csatornákon.
bodosoldier-2
2025. augusztus 29. 16:53 Szerkesztve
Ja,ja!Visszalopták a repteret,gáztározókat,közműcégekwt.Ellopták még a devizahitelt,a fiatalok adómentességét,a Csokot .eg a nők 40 éves m.viszony utáni nyugdiJat,a meg ellopták a 13.havi nyugdijat,magas banki ka.atokat.Ellopták még a magas SZJA-t,a magas rezsiket.Lehetne még sorolni sokáig.
namivan-2
2025. augusztus 29. 16:52
Oké, de ez a hivatali név nem mond semmit. Privatizált, vagy lopott(?) nemzeti vagyonról van szó? Azon kívül, kik kapnak mentességet a vizsgálat alól? Magyar Péter, Bige László, Raskó György, Kéri László vagy Pottyondi Edina és sokan mások mentességet kapnak? Vagy terror lesz, vagy bohózat, de inkább csak egy kommunista ábránd marad.
Naumov
2025. augusztus 29. 16:52 Szerkesztve
Hja, régi szép idők amikor még a "független" médiánál is megvolt a szint hogy körberöhögték a felcsúti pert ígérgető Fegyőr Bandit Most ott tartunk hogy majd összeszarják magukat hogy valahogyan hiteltelenné próbálják tenni a kiszivárgott tiszás szja dokumentumot, egymást túlkiabálva közlik az állítólagos "valódi adóprogramot", és egyetlen nincs a sok úgynevezett újságíró közül aki felkérdezné a Messiást vagy bármelyik sameszát hogy BAZMEG DE MÉGIS MIBŰ???
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!