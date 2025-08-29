„Friss bejelentés: nemzetivagyon-visszaszerzési és -védelmi hivatalt fog felállítani a Tisza-kormány. KIVÁLÓ, maximálisan támogatom, három okból is:

1. se nemzeti, se nemzetközi vagyonom nincsen, nem érint

2. végre foshat az eddig a NER-en hízó, de mostanában a »nekünk a Magyar is jó lesz«-jelszóval lazázó oligarcha-réteg

3. Orbán is beleáll a kampányba rendesen, mert tudja, hogy innentől nincs tisztes visszavonulás, mindent elveszíthet”