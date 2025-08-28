Frappáns beszólással reagált Dopeman a Tisza SZJA-emelésére: Magyar Péter ügyes szélhámos

A Tisza Párt egy jól kitalált pilótajáték – Dopeman maratoni interjút adott a Kontextuson (VIDEÓ)
„Kihívtam a legerősebb játékost, és így jártam…” – idézte fel Orbán Viktor hungarocell-szobrával kapcsolatos élményeit a rapper.
A Tisza elmúlt napokban hangosodó botrányát a rapper sem hagyta szó nélkül.
„Azóta, hogy az Index cikkjéből kiderült, hogy Magyar Péter 500 százalékos SZJA-emelésre készül, a tiszás politikus gyorsan változtatott és azt mondta megszüntetné az adózást, sőt a Tisza fog adózni az állampolgárok helyett” – szúrt oda Dopeman Instagram bejegyzésében Magyar Péternek és a Tiszának, azok elmúlt pár napban történt SZJA-s fiaskója kapcsán.
Kapcsolódó vélemény
Ha egy őszinte pillanatában mond valamit a terveikről, akkor utólag mondhatja, hogy hahh, ott a bizonyíték, a videót mesterséges intelligenciával csinálták.
Fizetni fognak, hogy magyar vagy
– jegyezte meg viccesen a rapper.
Dopeman a videóban az ellenzéki pártot és annak vezetőjét szélhámosnak nevezte, akik azzal csapnák be az országot, hogy olyat ígérnek annak polgárainak, ami túl szép, hogy igaz legyen.
Magyar Péter ügyes szélhámos
– fogalmazott Dopeman.
Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád
***