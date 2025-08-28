Frappáns beszólással reagált Dopeman a Tisza SZJA-emelésére: Magyar Péter ügyes szélhámos

„Azóta, hogy az Index cikkjéből kiderült, hogy Magyar Péter 500 százalékos SZJA-emelésre készül, a tiszás politikus gyorsan változtatott és azt mondta megszüntetné az adózást, sőt a Tisza fog adózni az állampolgárok helyett” – szúrt oda Dopeman Instagram bejegyzésében Magyar Péternek és a Tiszának, azok elmúlt pár napban történt SZJA-s fiaskója kapcsán.