Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Péternek Tiszának Dopeman szja

Frappáns beszólással reagált Dopeman a Tisza SZJA-emelésére: Magyar Péter ügyes szélhámos

2025. augusztus 28. 15:42

A Tisza elmúlt napokban hangosodó botrányát a rapper sem hagyta szó nélkül.

2025. augusztus 28. 15:42
null

„Azóta, hogy az Index cikkjéből kiderült, hogy Magyar Péter 500 százalékos SZJA-emelésre készül, a tiszás politikus gyorsan változtatott és azt mondta megszüntetné az adózást, sőt a Tisza fog adózni az állampolgárok helyett” – szúrt oda Dopeman Instagram bejegyzésében Magyar Péternek és a Tiszának, azok elmúlt pár napban történt SZJA-s fiaskója kapcsán.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Ceglédi Zoltán

Facebook

Idézőjel

Mostantól minden Tisza-politikus a rendezvényeiken hordjon hatujjú kesztyűt

Ha egy őszinte pillanatában mond valamit a terveikről, akkor utólag mondhatja, hogy hahh, ott a bizonyíték, a videót mesterséges intelligenciával csinálták.

Fizetni fognak, hogy magyar vagy

– jegyezte meg viccesen a rapper.

Dopeman a videóban az ellenzéki pártot és annak vezetőjét szélhámosnak nevezte, akik azzal csapnák be az országot, hogy olyat ígérnek annak polgárainak, ami túl szép, hogy igaz legyen.

Magyar Péter ügyes szélhámos

– fogalmazott Dopeman.

Nyitókép:  Mandiner / Földházi Árpád

***

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. augusztus 28. 17:00
Magyar 🐒🐓 Júdás Péter a TISZA párt őrjöngő elnöke megint elbukott. VÉGED VAN KICSI!
Válasz erre
0
0
Kanmacska
2025. augusztus 28. 16:49
Belbuda Ha Pityinger nem mondott volna semmit, a háromkulcsos adójavaslat akkor is visszavágná az életszínvonalat és az államháztartást. A megszorítások megszorításokat szülnek. Ne gyere azzal, hogy nem is akartok ilyet, mert az etyeki fórum mást bizonyít.
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. augusztus 28. 16:28
A szinte félanalfabéta Pityi... Igyátok szavait....😂😂😂😂😂
Válasz erre
0
7
kovsa2
2025. augusztus 28. 16:26
x.com/svmoffiziell/status/1960791663414002071 18 másodperc. És egy világ omlik össze az emberben ez alatt a 18 másodperc alatt. És a beszélő, ukrán vagy orosz (lengyel), még ő is "csodálkozik" az út "szépségén". És ez a nyugati oldala Németo.-nak. Nem tudom ki hogy van vele, de már nem is biztos, hogy szeretném utolérni a német "jólétet". Mi menjünk inkább egy másik irányba, ahol az utak egyre jobbak és "Elképesztő: tilos lesz rosszat mondani a migrációra ebben a német városban" lehet nyilvánosan is kritizálni, ami nem tetszik. Akkor is ha a kritika esetleg valakiknek nem tetszik.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!