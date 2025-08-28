Ft
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Ceglédi Zoltán Magyar Péter mesterséges intelligencia

Mostantól minden Tisza-politikus a rendezvényeiken hordjon hatujjú kesztyűt

2025. augusztus 28. 14:49

Ha egy őszinte pillanatában mond valamit a terveikről, akkor utólag mondhatja, hogy hahh, ott a bizonyíték, a videót mesterséges intelligenciával csinálták.

2025. augusztus 28. 14:49
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
„Szerintem mostantól minden Tisza-politikus a rendezvényeiken hordjon hatujjú kesztyűt, és ha egy őszinte pillanatában mond valamit a terveikről, akkor utólag mondhatja, hogy hahh, ott a bizonyíték, a videót mesterséges intelligenciával csinálták.

(A másik opció a természetes intelligencia lenne, hogy ha látom, hogy vesz a kamera, akkor abba nem mondom bele, hogy jaj, amit most mondok, amiatt majd később magyarázkodnom kell. Ha meg előkerül egy papír, amin az van, amit mondani szoktam, így bele a kamerába, akkor nem kezdem el, hogy jaj, hamis a papír)”

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

Egyszeriember
2025. augusztus 28. 15:18
Peter Madyar megmondta, hogy az "emberei" agyhalott Soros-ügynökök. Sokáig megszólalniuk is tilos volt.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. augusztus 28. 15:10
Szotyi kepződmény beteg! Nagyon!
Válasz erre
1
0
csulak
2025. augusztus 28. 15:04
a hazug embert hamarabb utolerik mint a santa kutyat Poloskapeter eddig mindig hazudott
Válasz erre
2
0
balbako_
2025. augusztus 28. 14:55
A Szaros annyira hülye, hogy minden aljasságága miatt lebukik. Aztán hazudik egy jót . mostanában nem a Rogán tehet róla személy szerint tán beleszeretett a Tóniba így prájd után?
Válasz erre
4
0
