A Cotidianul véleménycikke szerint az európai vezetők – néhány kivételtől eltekintve – valójában nem Ukrajna, hanem az amerikai jelenlét fenntartása érdekében támogatják a háború folytatását Oroszországgal szemben.

John J. Mearsheimer professzor álláspontja szerint az USA célja nem Ukrajna biztonsága, hanem pozíciójának megőrzése Európában.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök azon kevés európai vezetők egyike, akik nem támogatják a háború folytatását – emelte ki ezt a tényt a cikk. Ez az álláspont azonban Magyarországon már egyértelműnek számít.