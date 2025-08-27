Ft
háború Háború Ukrajnában Brüsszel Magyarország Ukrajna Oroszország amerikai hadsereg Orbán Viktor Európai Unió Egyesült Államok

Egyértelművé vált a helyzet: nyíltan közölték, miért különleges Európában a magyar miniszterelnök

2025. augusztus 27. 10:17

Kezd tisztulni a kép.

2025. augusztus 27. 10:17
null

A Cotidianul véleménycikke szerint az európai vezetők – néhány kivételtől eltekintve – valójában nem Ukrajna, hanem az amerikai jelenlét fenntartása érdekében támogatják a háború folytatását Oroszországgal szemben.

John J. Mearsheimer professzor álláspontja szerint az USA célja nem Ukrajna biztonsága, hanem pozíciójának megőrzése Európában.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök azon kevés európai vezetők egyike, akik nem támogatják a háború folytatását – emelte ki ezt a tényt a cikk. Ez az álláspont azonban Magyarországon már egyértelműnek számít.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Leon Neal / POOL / AFP

pipanszky
2025. augusztus 27. 12:24
Neki van a legnagyobb hasa?
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2025. augusztus 27. 12:18
Az USA célja mindig, mindenhol az volt és az is maradt: a saját poziciójának a megőrzése!
Válasz erre
0
0
gyozobakancsa
2025. augusztus 27. 11:40
kimirszen 2025. augusztus 27. 10:31 nyíltan közölték, miért különleges Európában a magyar miniszterelnök India után a második ország ahol cigány a miniszterelnök."" Az orbán mióta cigány név?Talán a kalányos is az?
Válasz erre
1
0
gyozobakancsa
2025. augusztus 27. 11:38
nyíltan közölték, miért különleges Európában a magyar miniszterelnök" Mert 15 év alatt csak 5 millió megtakarítása van ,anikó "asszonnyal" közös számlán?DDDD
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!