Megtört a jég Ausztriában: elismerték, hogy európai trenddé vált Orbán politikája
A magyar miniszterelnököt ma már sok tagállam követi.
Kezd tisztulni a kép.
A Cotidianul véleménycikke szerint az európai vezetők – néhány kivételtől eltekintve – valójában nem Ukrajna, hanem az amerikai jelenlét fenntartása érdekében támogatják a háború folytatását Oroszországgal szemben.
John J. Mearsheimer professzor álláspontja szerint az USA célja nem Ukrajna biztonsága, hanem pozíciójának megőrzése Európában.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök azon kevés európai vezetők egyike, akik nem támogatják a háború folytatását – emelte ki ezt a tényt a cikk. Ez az álláspont azonban Magyarországon már egyértelműnek számít.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Leon Neal / POOL / AFP
Adrian Severin arra is utalt, hogy egy kis ukrán terület is csurranhat még Romániának az ukrajnai háború után.
A korábbi ukrán pénzügyminiszter annak örül, hogy már a terhes nők is harcolnak.
A lengyel külügyminiszter bemutatta, milyen a híres európai szolidaritás.