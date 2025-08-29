Debrecenen a világ szeme: itt menthetik meg a német autóipart

Elképesztő: már működik is a debreceni BMW gyár első üzeme
A BMW-k teljesen új generációját jelentő villanyautók készülnek majd itt.
Miközben a kínai gyártók előretörése megállíthatatlan, a BMW arra vállalkozik, hogy Debrecenben megújítsa az autóipart.
A Debrecen mellett magasodó, ezer méter hosszú csarnokkolosszus, a két év alatt a semmiből felhúzott BMW-gyár képével indítja terjedelmes cikkét a német Spiegel, amelyet a Világazdaság szemlézett.
A német lap írásában azt vázoja, hogy az autóóriás és a német autóipar számára mennyire fontos lesz az üzemben zajló gyártás. Oliver Zipse, a vállalat vezérigazgatója úgy fogalmaz: „A helyzet komoly – minden tekintetben. Az iparunkban szelekció jön. A gyenge kiesik.”
Debrecenben a BMW az itt készülő iX3 modellek révén nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy újradefiniálja az autót.
A német autógyártók kétségbeesését jól szemléltetik az adatok. 2024-ben 6,4 millió elektromos autó kelt el a kínai piacon – a Mercedes nagyreményű EQE modelljéből viszont alig néhány száz darab fogyott, de máshol sem jobb a helyzet. A Volkswagen 35 ezer munkahely megszüntetését tervezi, a Porsche 91 százalékos profitcsökkenést jelentett, a BMW-nél is visszaesett a forgalom és a nyereség. A német gazdaság harmadik éve stagnál.
Közben a kínai gyártók előretörése megállíthatatlan.
Az év első felében az elektromos autók globális piaca 36 százalékkal nőtt, ennek kétharmadát Kínában adták el, de a német gyártók egyharmaddal kevesebb autót értékesítettek ott, mint az előző évben.
Példaként a Xiaomi SU7-t hozzák, amely kísértetiesen hasonlít a Porsche Taycanra, árának azonban csak a negyede. A BYD középkategóriás SUV-ja pedig 42 900 eurótól indul, míg az új BMW iX3 70 ezer euró körül lesz elérhető. Norvégiában a kínai márkák piaci részesedése már 20 százalék. „Ha a Xiaomi ugyanezt féláron adja, az gond” – mondja Stefan Bratzel autóipari szakértő.
A bajorok célja, hogy megint új iparági szabványt teremtsenek, az alig egy hét múlva, szeptember 5-én debütáló újdonsággal, a Debrecenben készülő iX3-al.
A BMW a megtermelt zöldáramot várhatóan elsősorban saját célra állítja majd elő. A BMW Manufacturing Hungary Kft. – bizonyos feltételekkel – kiserőmű létesítésére és a villamosenergia-termelésére vonatkozó összevont engedélyt kapott a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól – olvasható a VG cikkében.
Nyitókép: Papp László (Fidesz-KDNP) polgármester a TalentFactory program bemutatóján a BMW Group képzési központjában (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)