Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
08. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Debrecen Xiaomi BMW

Debrecenen a világ szeme: itt menthetik meg a német autóipart

2025. augusztus 29. 08:40

Miközben a kínai gyártók előretörése megállíthatatlan, a BMW arra vállalkozik, hogy Debrecenben megújítsa az autóipart.

2025. augusztus 29. 08:40
null

A Debrecen mellett magasodó, ezer méter hosszú csarnokkolosszus, a két év alatt a semmiből felhúzott BMW-gyár képével indítja terjedelmes cikkét a német Spiegel, amelyet a Világazdaság szemlézett.

A német lap írásában azt vázoja, hogy az autóóriás és a német autóipar számára mennyire fontos lesz az üzemben zajló gyártás. Oliver Zipse, a vállalat vezérigazgatója úgy fogalmaz: „A helyzet komoly – minden tekintetben. Az iparunkban szelekció jön. A gyenge kiesik.” 

Debrecenben a BMW az itt készülő iX3 modellek révén nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy újradefiniálja az autót.

Ezt is ajánljuk a témában

A német autógyártók kétségbeesését jól szemléltetik az adatok. 2024-ben 6,4 millió elektromos autó kelt el a kínai piacon – a Mercedes nagyreményű EQE modelljéből viszont alig néhány száz darab fogyott,  de máshol sem jobb a helyzet. A Volkswagen 35 ezer munkahely megszüntetését tervezi, a Porsche 91 százalékos profitcsökkenést jelentett, a BMW-nél is visszaesett a forgalom és a nyereség. A német gazdaság harmadik éve stagnál.

Közben a kínai gyártók előretörése megállíthatatlan. 

Az év első felében az elektromos autók globális piaca 36 százalékkal nőtt, ennek kétharmadát Kínában adták el, de a német gyártók egyharmaddal kevesebb autót értékesítettek ott, mint az előző évben. 
Példaként a Xiaomi SU7-t hozzák, amely kísértetiesen hasonlít a Porsche Taycanra, árának azonban csak a negyede. A BYD középkategóriás SUV-ja pedig 42 900 eurótól indul, míg az új BMW iX3 70 ezer euró körül lesz elérhető. Norvégiában a kínai márkák piaci részesedése már 20 százalék. „Ha a Xiaomi ugyanezt féláron adja, az gond” – mondja Stefan Bratzel autóipari szakértő.

A bajorok célja, hogy megint új iparági szabványt teremtsenek, az alig egy hét múlva, szeptember 5-én debütáló újdonsággal, a Debrecenben készülő iX3-al.

A BMW a megtermelt zöldáramot várhatóan elsősorban saját célra állítja majd elő. A BMW Manufacturing Hungary Kft. – bizonyos feltételekkel – kiserőmű létesítésére és a villamosenergia-termelésére vonatkozó összevont engedélyt kapott a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól – olvasható a VG cikkében.

Nyitókép: Papp László (Fidesz-KDNP) polgármester a TalentFactory program bemutatóján a BMW Group képzési központjában (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pipa89
2025. augusztus 29. 08:52
Akkor fog menni, ha marad az olcsó orosz energia! Ellenkező esetben elföldelhetjük magunkat a németekkel együtt.
Válasz erre
1
1
llnnhegyi
2025. augusztus 29. 08:47
A BYD autómárka lett trendi. Évente több tíz százalékkal növeli eladásait a világon.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!