Debrecenen a világ szeme: itt menthetik meg a német autóipart

A német autógyártók kétségbeesését jól szemléltetik az adatok. 2024-ben 6,4 millió elektromos autó kelt el a kínai piacon – a Mercedes nagyreményű EQE modelljéből viszont alig néhány száz darab fogyott, de máshol sem jobb a helyzet. A Volkswagen 35 ezer munkahely megszüntetését tervezi, a Porsche 91 százalékos profitcsökkenést jelentett, a BMW-nél is visszaesett a forgalom és a nyereség. A német gazdaság harmadik éve stagnál.

Közben a kínai gyártók előretörése megállíthatatlan.

Az év első felében az elektromos autók globális piaca 36 százalékkal nőtt, ennek kétharmadát Kínában adták el, de a német gyártók egyharmaddal kevesebb autót értékesítettek ott, mint az előző évben.

Példaként a Xiaomi SU7-t hozzák, amely kísértetiesen hasonlít a Porsche Taycanra, árának azonban csak a negyede. A BYD középkategóriás SUV-ja pedig 42 900 eurótól indul, míg az új BMW iX3 70 ezer euró körül lesz elérhető. Norvégiában a kínai márkák piaci részesedése már 20 százalék. „Ha a Xiaomi ugyanezt féláron adja, az gond” – mondja Stefan Bratzel autóipari szakértő.

A bajorok célja, hogy megint új iparági szabványt teremtsenek, az alig egy hét múlva, szeptember 5-én debütáló újdonsággal, a Debrecenben készülő iX3-al.

A BMW a megtermelt zöldáramot várhatóan elsősorban saját célra állítja majd elő. A BMW Manufacturing Hungary Kft. – bizonyos feltételekkel – kiserőmű létesítésére és a villamosenergia-termelésére vonatkozó összevont engedélyt kapott a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól – olvasható a VG cikkében.

Nyitókép: Papp László (Fidesz-KDNP) polgármester a TalentFactory program bemutatóján a BMW Group képzési központjában (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

