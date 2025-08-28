Csattanós választ kaptak a liberálisok, miért van a Drogellenes Digitális Polgári Körben Kucsera Gábor (VIDEÓ)

A Mandiner is beszámolt róla szerdán, hogy elindult a Drogellenes Digitális Polgári Kör. Természetesen a balliberális sajtó azonnal kipécézte az alapító tagok közül Kucsera Gábort, Világ- és Európa-bajnok olimpikont.

Nem véletlen, hogy a csütörtöki prevenciós sajtótájékoztatón is róla kérdezték Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztost, aki felhívta rá a figyelmet, hogy egy ilyen súlyos téma kapcsán nagyon fontos valakinek a személyes tapasztalata. „Valaki a saját példáján keresztül tudja azt megmutatni, hogy mit jelent egy rossz döntés meghozatala, milyen következményei lehetnek az egyes emberre, még akkor is egyébként, hogyha rendkívül tehetséges valakiről van szó.

És azt is meg tudja mutatni, hogy aki rossz döntést hoz, az milyen rettenetes küzdelembe fog kényszerülni,

amely küzdelem, a kábítószerrel szembeni küzdelem, az adott esetben nagyobb küzdelem lehet, mint egy világbajnoki címért való küzdelem. Én örülök, hogy Kucsera úr itt van az alapítók között. Nem véletlenül esett a személyére a választás” – jelentette ki Horváth László.