Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
politikus Drogellenes Digitális Polgári Kör Horváth László Muri Enikő Kiki droghasználat Ferencz Orsolya

Egy csapatban Ferencz Orsolya, Horváth László, Muri Enikő, Patkó Béla-Kiki és Kucsera Gábor

2025. augusztus 27. 19:22

Orvosok, művészek, sportolók, politikusok együtt küzdenek a droghasználat ellen a Drogellenes Digitális Polgári Körben.

2025. augusztus 27. 19:22
null

Horváth László a Facebook-oldalán jelentette be, hogy elindult a Drogellenes Digitális Polgári Kör. A parlamenti képviselő azt írta, összefogtak, mert egyetértenek abban, hogy a kábítószer minden fajtája súlyosan veszélyezteti a jelen biztonságát és a jövő generációit, ezért határozottan és nyíltan fel kell lépni az előállítása, terjesztése, fogyasztása és a népszerűsítése ellen.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Gajdics Ottó

Magyar Nemzet

Idézőjel

Hajtóvadászat a drog ellen

Nincs kegyelem azok számára sem, akik emberi jogokra hivatkozva, jóemberkedésnek álcázva megpróbálják bagatellizálni az egyre súlyosabb problémát.

Az alapítók között politikusok, orvosok, művészek, sportolók vannak. Bánki M. Csaba pszichiáter, c. egyetemi tanár, az MTA doktora, Haller József professzor, a Drogkutató Intézet igazgatója, Hal Melinda, klinikai szakpszichológus, Ferencz Orsolya, Űrkutatásért Felelős Miniszteri Biztos, a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum korábbi elnöke, 

Muri Enikő, előadóművész, színésznő, Patkó Béla-Kiki, Máté Péter-díjas előadóművész, énekes az Első Emelet zenekar frontembere, Nyerges Attila, előadóművész, az Ismerős Arcok zenekar frontembere,

Kucsera Gábor, Világ és Európa- bajnok Olimpikon, a Ferencvárosi Torna Club Kajak-Kenu Szakosztályvezetője, Forgács István, felzárkózás-politikai szakértő, valamint Horváth László, országgyűlési képviselő, a kábítószer kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

Fotó: Pixabay

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!