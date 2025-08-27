Egy csapatban Ferencz Orsolya, Horváth László, Muri Enikő, Patkó Béla-Kiki és Kucsera Gábor

Az alapítók között politikusok, orvosok, művészek, sportolók vannak. Bánki M. Csaba pszichiáter, c. egyetemi tanár, az MTA doktora, Haller József professzor, a Drogkutató Intézet igazgatója, Hal Melinda, klinikai szakpszichológus, Ferencz Orsolya, Űrkutatásért Felelős Miniszteri Biztos, a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum korábbi elnöke,

Muri Enikő, előadóművész, színésznő, Patkó Béla-Kiki, Máté Péter-díjas előadóművész, énekes az Első Emelet zenekar frontembere, Nyerges Attila, előadóművész, az Ismerős Arcok zenekar frontembere,

Kucsera Gábor, Világ és Európa- bajnok Olimpikon, a Ferencvárosi Torna Club Kajak-Kenu Szakosztályvezetője, Forgács István, felzárkózás-politikai szakértő, valamint Horváth László, országgyűlési képviselő, a kábítószer kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

Fotó: Pixabay