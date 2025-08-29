• 436 db új járművet szereztünk már be Budapestnek: 360 db új busz, 50 db új troli, 26 db új CAF-villamos állt forgalomba.

• A régi, magaspadlós buszokat kivezettük a forgalomból.

• 300 db új elektromos és dízel busz érkezik a következő két évben, az első 25 db új dízel csuklós busz már forgalomba is állt az elmúlt hetekben.

• Ősszel várható 65 db úgynevezett maximidi, 10 méteres busz érkezése, amellyel számos öreg darab kivonása lehetővé válik.

• 80 db új csuklós dízel busz bérlése, és 85 db új szóló gázbusz bérlése a »csőben van«.



• Még további 80-100 db busz bérlését készíti elő a BKV, további 76 db új buszra érvényes vásárlási szerződéssel rendelkezünk.

A régi buszok lecseréléséhez, ezzel a mindig előforduló meghibásodások, tűzesetek minimalizálásához nem a tervek, nem a szándék hiányzik. Egyvalami kell hozzá csak: pénz. Már 2021-ben összeállítottuk azt a banki konstrukciót, amelynek keretében csomó buszt le tudtunk volna cserélni. De ehhez a kormány hozzájárulása kellett volna. Nem adták meg, ki tudja, miért, tán csak nem politikai kicsinyesség miatt.

Még most is rendelkezésre áll az a nagyon kedvező európai forrás, amiből új buszokra is tudnánk költeni, ám ehhez is kell a kormány hozzájárulása. Nem kérünk többet, csak egy szignót. Vajon menni fog?

A kormánnyal esedékes, és nem miattunk lelassult egyeztetéseken újra nekirugaszkodunk ennek is.

Addig is, én csak annyit kérek minden budapestitől, ne üljenek fel a Fidesz rémhírterjesztésnek, hanem ahogy eddig, ezután is nyugodtan üljenek fel a fővárosi buszokra, köztük a folyamatosan érkező új buszokra.”

Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala