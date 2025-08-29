Egy nap, három kigyulladt busz Budapesten – szakértő: ezt már nem magyarázza a véletlen
Veszélyben az utasok? Szakértő szerint öreg és rosszul karbantartott a budapesti buszflotta.
Annyit kérek minden budapestitől, ne üljenek fel a Fidesz rémhírterjesztésnek, hanem ezután is nyugodtan üljenek fel a fővárosi buszokra.
„Ostoba rémhírterjesztés helyett a tények, hátha számítanak még valakinek. AI-generált fideszes lejáratókampányok helyett pedig a budapesti közösségi közlekedés biztonságos működése és fejlesztése, mert ez utóbbi a város érdeke.
A BKV elvégezte a buszflottája vizsgálatát, amire az augusztusi tűzesetek után kértem a társaságot. Ennek főbb megállapításai:
- A Fidesz és milliárdokkal kitömött háttérszervezetének kampánya szerint „Karácsony alatt égnek a buszok”, na persze. A valóság az, hogy
»Karácsony alatt« kevesebb tűzeset történt, mint korábban.
Az egy is sok, tudom, de a tények ettől még makacs dolgok – lásd mellékelt grafikon.
- Ami ennél fontosabb: az utasok biztonsága semmilyen módon nincs veszélyben. Ettől még sok a műszaki probléma, aminek elsődleges oka az autóbuszok életkora, ami évtizedes probléma, amit a BKV szakemberei jelentős erőfeszítésekkel kezelnek minden áldott nap, az utasok biztonságát elsődlegesnek tartva.
- A megoldás az öreg autóbuszok újra cserélése. A folyamat elindult, jelenleg is zajlik, folytatni is muszáj. Megint csak tényszerűen:
• 436 db új járművet szereztünk már be Budapestnek: 360 db új busz, 50 db új troli, 26 db új CAF-villamos állt forgalomba.
• A régi, magaspadlós buszokat kivezettük a forgalomból.
• 300 db új elektromos és dízel busz érkezik a következő két évben, az első 25 db új dízel csuklós busz már forgalomba is állt az elmúlt hetekben.
• Ősszel várható 65 db úgynevezett maximidi, 10 méteres busz érkezése, amellyel számos öreg darab kivonása lehetővé válik.
• 80 db új csuklós dízel busz bérlése, és 85 db új szóló gázbusz bérlése a »csőben van«.
• Még további 80-100 db busz bérlését készíti elő a BKV, további 76 db új buszra érvényes vásárlási szerződéssel rendelkezünk.
A régi buszok lecseréléséhez, ezzel a mindig előforduló meghibásodások, tűzesetek minimalizálásához nem a tervek, nem a szándék hiányzik. Egyvalami kell hozzá csak: pénz. Már 2021-ben összeállítottuk azt a banki konstrukciót, amelynek keretében csomó buszt le tudtunk volna cserélni. De ehhez a kormány hozzájárulása kellett volna. Nem adták meg, ki tudja, miért, tán csak nem politikai kicsinyesség miatt.
Még most is rendelkezésre áll az a nagyon kedvező európai forrás, amiből új buszokra is tudnánk költeni, ám ehhez is kell a kormány hozzájárulása. Nem kérünk többet, csak egy szignót. Vajon menni fog?
A kormánnyal esedékes, és nem miattunk lelassult egyeztetéseken újra nekirugaszkodunk ennek is.
Addig is, én csak annyit kérek minden budapestitől, ne üljenek fel a Fidesz rémhírterjesztésnek, hanem ahogy eddig, ezután is nyugodtan üljenek fel a fővárosi buszokra, köztük a folyamatosan érkező új buszokra.”
Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala