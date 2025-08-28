Hadd idézzek édesapám egy verséből, amely a kommunista diktatúra idején íródott:

„Magyarországon vannak gazdagok.

Viszont ezeket megadóztatni, kibelezni, elkobozni.

Ettől nekünk nem lesz több, de nekik kevesebb.

És ez baromi jó.”

A költségvetés és az adópolitika unalmas témának tűnhet, de döntő kérdés, stratégiai és strukturális módon befolyásolja az életünket.

A Fidesz következetes álláspontot képviselt mindig: a lehető legkisebb adóval terhelte az emberek jövedelmét, igazságos módon, egykulcsos rendszerrel.

Abból indult ki a kormányzó párt, hogy egyrészt az emberek jobban tudják mire költsék a pénzüket, mint az állam, másrészt a közszolgáltatások fenntartásához szükséges források a fogyasztásra kivetett adón keresztül finanszírozhatóak.

A Tisza Párt elgondolása a klasszikus baloldali recept: majd mi elköltjük a pénzeteket. Udvariasabb megfogalmazásban: újraelosztás formájában visszaosztjuk. Csak hát (a skandináv országok kivételével, illetve az egykori német jóléti államtól eltekintve) a tapasztalat az, hogy az ezeknek az újraelosztási módszertanoknak a nemes lényege mögött a száraz valóság az, hogy elveszik a pénzt, így annak, aki jövedelmet termel kevesebb lesz, ám a rászorulóknak nem lesz több.