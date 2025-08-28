Ft
A Tisza Párt végre mondott valamit: elveszi a pénzedet

2025. augusztus 28. 22:17

A Tisza Párt elgondolása a klasszikus baloldali recept: majd mi elköltjük a pénzeteket. Udvariasabb megfogalmazásban: újraelosztás formájában visszaosztjuk.

2025. augusztus 28. 22:17
null
Petri Lukács Ádám
Petri Lukács Ádám
Mandiner

Hadd idézzek édesapám egy verséből, amely a kommunista diktatúra idején íródott:

„Magyarországon vannak gazdagok.
Viszont ezeket megadóztatni, kibelezni, elkobozni.
Ettől nekünk nem lesz több, de nekik kevesebb.
És ez baromi jó.”

A költségvetés és az adópolitika unalmas témának tűnhet, de döntő kérdés, stratégiai és strukturális módon befolyásolja az életünket.

A Fidesz következetes álláspontot képviselt mindig: a lehető legkisebb adóval terhelte az emberek jövedelmét, igazságos módon, egykulcsos rendszerrel.

Abból indult ki a kormányzó párt, hogy egyrészt az emberek jobban tudják mire költsék a pénzüket, mint az állam, másrészt a közszolgáltatások fenntartásához szükséges források a fogyasztásra kivetett adón keresztül finanszírozhatóak.

A Tisza Párt elgondolása a klasszikus baloldali recept: majd mi elköltjük a pénzeteket. Udvariasabb megfogalmazásban: újraelosztás formájában visszaosztjuk. Csak hát (a skandináv országok kivételével, illetve az egykori német jóléti államtól eltekintve) a tapasztalat az, hogy az ezeknek az újraelosztási módszertanoknak a nemes lényege mögött a száraz valóság az, hogy elveszik a pénzt, így annak, aki jövedelmet termel kevesebb lesz, ám a rászorulóknak nem lesz több.

A Fidesz eszménye: polgári eszmény. Öngondoskodásra épít és arra, hogy a módosabb polgárok, közösségek segítsék a rászorulókat. Az előbbiek önként, az utóbbiak a szolidaritási adó segítségével.

Az empátiakutatásnak nagy irodalma van, tudjuk, hogy az egyéni együttérzés, a perspektívaváltás készsége igen magas  az embereknél (tehát, amikor a rászoruló szempontjából tekintünk egy problémára) és itthon is mind jobban tapasztalható, ahogy gyarapodik a társadalom, az empatikus törődés a mindennapokban. A komolyabb magyar tulajdonú vállalatok számos alapítványon keresztül segítik a tudáshoz való hozzáférést, a betegeket, a tulajdonos egykori szülőhelyét, s számos láthatatlan magánkéz is segít polgártársain.

Nos nekik, mind kevesebb lenne, ha a Tisza Párt adópolitikája érvényesülne, s persze azoknak, akiket eddig támogattak ebből következően szintén.

Mégis öröm, hogy a konkrétumoktól rettegő ellenzéki pártban erről nyíltan beszéltek. 

Tudnunk kell, kik, milyen programmal versengenek a voksainkért.

Ők azzal, hogy elveszik a pénzünket.

Vannak elsődleges javak: a személyes szabadságjogaink, a méltóságunk, a minél kisebb, de polgárait megóvó, állam mellett minél nagyobb cselekvési potenciált az egyénre, családokra, vállalkozókra bízó politika. Ezt nevezhetjük nemzeti szabadelvű kormányzásnak, nevezhetjük egyszerűen a Fidesz praxisának.

A tulajdonjogon alapuló demokrácia a konstruktív konzervativizmus egyik régi fogalma, aki csorbítaná (például a bevételünkből lenyesne) a szabad, polgári Magyarország és a családok pénztárcája ellen egyszerre indít támadást.

