Nem hét év büntetést kaptam, hanem a dupláját – Gyárfás Tamás a Mandinernek

A jogerős verdikt kihirdetése óta eltelt három hét. Lehet, hogy furcsán hangzik a kérdés, de mennyire realizálódott már önben a hét év börtön?

Nem hét, hanem tizennégy. 2018-ban gyanúsítottak meg és most 2025 van. Ez a hét év sem volt könnyű. És most jön a neheze.

Mikor szabadulhat legkorábban?

A büntetés háromnegyedének letöltése után, ami hétéves ítélet esetében öt év és három hónap.

Meglepő módon Tasnádi Pétertől kért tanácsot, hogy mire számítson a rácsok mögött. Miért egy olyan emberhez fordult, aki a vallomásával segített önt a börtönbe juttatni?

Tasnádi szerezte meg annak a szlovák embernek a fényképét (K. Imrich – a szerk.), aki engem 2017 szeptemberében felkeresett a köztem és Portik közötti beszélgetések egyes részleteinek leiratával. Úgy éreztem, mintha ellentételezni szeretné azt a bajt, amit nekem okozott. Bár ezt ugyan ő cáfolja…

Egyébként pedig nem vagyok haragtartó.

Így voltam Fenyő Jánossal is, aki fondorlatos módon el akarta venni tőlem a Nap Tv-t. Mégis, miután a választott bíróság 1996. október 11-én a javamra döntött, az én kezdeményezésemre békültünk ki. A pereinket is megszüntettük, vitás ügyeinket lezártuk.

Már a jogerős ítélet kihirdetését követően közölték, hogy perújítást kezdeményeznek.

Ön nem ezt tenné a helyemben?

A perújítás egyik alapja egy közjegyző előtt tanúvallomás, amelyet Portik Tamás is megerősített.

A tanú közjegyző előtt elmondta, tudomása van arról, hogy

Princz Gábor, a Postabank egykori vezérigazgatója 30 millió forintot fizetett Portik Tamásnak, hogy terelje rám a gyanút.

Portik miért csak most állt elő azzal, hogy ezt alátámassza?

A másodfokú bírósági tárgyalás során szerzett erről tudomást.

Portik Tamás nyilatkozata.

Arra azért térjünk ki, hogy Princz Gábor neve hogyan jött képbe a gyilkosság kapcsán?

Fenyő sok emberrel állt szemben. Nyilvános összetűzése leginkább velem és Princz Gáborral volt. Princz el akarta magáról terelni a gyanút.

De Portik is jobban járt volna talán, ha ezt előbb elismeri..

Erre nem tudok válaszolni. 2012 óta börtönben van. Nem volt módom beszélni vele.

Ismeri azt az embert, aki a vallomást tette Princzre?

A közjegyzői dokumentumból tudom a nevét. Nem ismerem.

Princz Gábor már nem él, 2018-ban elhunyt, őt már nem lehet erről megkérdezni.

Én soha egyetlen egy rossz szót mondtam Princz Gáborról.

Zamecsnik Péter a másodfokú tárgyalás előtt azt sugallta, hogy több tanú is van, aki alátámasztaná a Princz-vonalat. Kik ők?

Ügyvédem nem Princz Gábor ellen, hanem értem harcol. A közjegyzői nyilatkozat szerint a 30 milliós ajánlatról mások is tudnak. A tanú neveket is mondott.

A bíróság azonban senkit sem hallgatott meg, elutasította ezt a beadványt.

Ahogy a másikat is, amely szerint a bíróság első fokon az önök állítása szerint egy nyilvánvalóan hamis tanúvallomást fogadott el.

Sz. József azt állította, hogy ő 1997 végén Portik Tamás „a dolgok hamarosan realizálódni fognak” üzenetével felkeresett engem. Azt hazudta, hogy 2017 szeptemberében a zsarolók tudták, hogy ily módon a múltból ismert, ezért őt küldték el hozzám a Portik-Gyárfás beszélgetések hangfelvételeinek idézeteivel.

Mit mondtak erről a küldönc megbízói?

Az idézetek szerkesztői a tárgyaláson elmondták, ők nem is hallottak arról, hogy Sz. József valaha is járt nálam, fogalmuk sem volt arról, hogy a múltban bármely üzenettel járt volna nálam.

Mi érdeke lehetett Sz. Józsefnek abban, hogy valótlant állítson?

Sz. József az életéért, 12 év fegyház elkerüléséért küzdött. A miénkkel párhuzamosan zajlott a Gyüre gyilkossági per. Ebben K. Gábort 12. évi fegyházbüntetésre ítélték, bűntársa, Sz. József viszont felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Sz. József egyezséget kötött az ügyészséggel. Így lett koronatanú.

Szembesítették önöket a tárgyaláson?

Az nehéz lett volna. Nem tudom, hogy miért, de Sz. Józsefnek személyesen nem kellett jelen lennie. Távkapcsolás után jelentkezett. Az arcát nem láthattuk, csak a hangját lehetett hallani. Azt mondta, hogy 2017-ben ő adta át nekem az idézeteket. Egy oldalt. Valójában az az egy öt volt. Öt A/4-es oldalt kaptam. A bíróság mégis neki hitt.

Nem is látta Sz. József az arcát?

De láttam. Ügyvédi kérésre megengedték, hogy odamenjek a bíró előtt lévő monitorhoz. Azon megnézhettem.

Még csak nem is hasonlított arra az emberre, aki valóban felkeresett, azaz K. Imrich, akinek az arcképét ki kellett választani, amikor még tanú voltam.

Ugyanezt kérték egyébkéét akkor egy másik szobában a feleségemtől is. Ő is ugyanannak a személynek a fotóját választotta ki. K. Imrichet az NNI elfogta. Amikor egy üvegfal mögött többed magával felsorakoztatták, akkor én is, és a feleségem is külön-külön rámutattunk.