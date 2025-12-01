Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország AfD jobboldal Alice Weidel

Alakul: lőtávolban van egy AfD-kormány, Weidel új tervvel szerezné meg a hatalmat

2025. december 01. 17:45

A brüsszeli lap szerint a párt a jövő évi keletnémet választások előtt igyekszik levakarni magáról a szélsőségesség bélyegét.

2025. december 01. 17:45

Profiltisztításon dolgozik a német jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) Alice Weidel társelnök vezetésével, hogy esélye legyen valóban kormányra kerülni – számol be a brüsszeli POLITICO.

A lap szerint ennek a folyamatnak szép példája Leif-Erik Holm mecklenburg-elő-pomerániai miniszterelnök-jelöltjük, aki korábban zenei szerkesztőként dolgozott a helyi rádióban, és vicceivel szórakoztatta tartománya népét.

Mecklenburg-Elő-Pomerániában az AfD a legerősebb párt, támogatottsága mintegy 38 százalék – azaz lőtávolban vannak attól, hogy kormányt alakíthassanak.

A POLITICO úgy látja: Holm az a típusú jelölt, akit egyre inkább szeretnének listáik elején látni az AfD vezetői. Holm ugyanis a gyújtó hangú beszédek helyett párbeszédet kezdeményez politikai ellenfeleivel; politikai programját nem radikális szövegek, hanem teljesen szokásos szakpolitikai programok alkotják – több pénz az oktatásba főleg a STEM területén, kötelező iskola előtti némettanítás a bevándorlók gyermekeinek. „Igazából jófej ember vagyok” – fogalmazott Holm.

A lap szerint Weidel azzal számol, hogy az AfD nem fog tudni valódi politikai hatalom közelébe jutni, ha nem szabadul meg a szélsőséges álláspontokat nyíltan vállaló jelöltektől. Ennek példái Björn Höcke türingiai pártvezér,

aki a hitleri SA-katonák szlogenjével kampányolt, vagy Maximilian Krah szászországi politikus, EP-képviselő, aki nemrég SS-katonákat mentegetett.

Weidel célja a párt nyílt szélsőségességének kiirtásával az, hogy az AfD-t a fősodratú konzervatívok számára elfogadható partnerré tegye, és megnehezítse Friedrich Merz kancellár dolgát, aki a párt köré húzott „tűzfalat” tiszteletben tartva elzárkózik az AfD-vel való koalíciókötéssel.

Weidel pártszelídítési kísérleteit ugyanakkor nem támogatják különösebben nagy lelkesedéssel az AfD tagjai, pláne nem Kelet-Németországban, ahol kifejezetten a párt radikalizációja hozta el annak felemelkedéést. Országosan a közvélemény-kutatásokban az AfD mostanra megelőzi Merz kormányzó kereszténydemokratáit (CDU).

Az AfD késve ugyan, de európai jobboldali trendbe illeszkedik: más korábbi szélsőjobboldali pártok is megkíséreltek bejönni széljobbról jobbközépre, hogy valódi politikai hatalom közelébe kerülhessenek.

Franciaországban Marine Le Pen és a Nemzeti Tömörülés (RN) esetében ezt a folyamatot „dediabolizációnak” hívták, és elsősorban az antiszemitizmus elengedését jelentette; ennek részét képezte egyébként az is, hogy Le Penék az Európai Parlamentben nyíltan megtagadták korábbi szövetségesüket, az AfD-t. Olaszországban Giorgia Meloni az Európai Unióval szemben vett fel megengedőbb, Oroszországgal szemben pedig ellenségesebb álláspontokat egy hasonló folyamat keretében.

Nyitókép: Soeren STACHE / POOL / AFP

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2025. december 01. 18:46
szarbannak nincs lotavolban brusszel elfoglalasa ez is egy ok, amiert menesztjuk
Válasz erre
0
1
gabor87
2025. december 01. 18:37
"Weidel célja a párt nyílt szélsőségességének kiirtásával" Már ez a megfogalmazás, ahogy ez a mainstream lap ír radiális. Az a vicc a nyugati világban, hogy a szélsőséges libsi, balos média osztja az észt évtizedek óta ki a radikális (ők a normális embereket, pártokat nevezik annak) és, hogy hogyan kéne élniük, gondolkodniuk, szavazniuk, politizálniuk. Magyarán szerintük libsiként.
Válasz erre
3
0
vi-ktt
2025. december 01. 18:34
A lőtávolt hogy teccik érteni, kedves?
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. december 01. 18:26
Hajrá AfD!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!