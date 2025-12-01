Alakul: lőtávolban van egy AfD-kormány, Weidel új tervvel szerezné meg a hatalmat

aki a hitleri SA-katonák szlogenjével kampányolt, vagy Maximilian Krah szászországi politikus, EP-képviselő, aki nemrég SS-katonákat mentegetett.

Weidel célja a párt nyílt szélsőségességének kiirtásával az, hogy az AfD-t a fősodratú konzervatívok számára elfogadható partnerré tegye, és megnehezítse Friedrich Merz kancellár dolgát, aki a párt köré húzott „tűzfalat” tiszteletben tartva elzárkózik az AfD-vel való koalíciókötéssel.

Weidel pártszelídítési kísérleteit ugyanakkor nem támogatják különösebben nagy lelkesedéssel az AfD tagjai, pláne nem Kelet-Németországban, ahol kifejezetten a párt radikalizációja hozta el annak felemelkedéést. Országosan a közvélemény-kutatásokban az AfD mostanra megelőzi Merz kormányzó kereszténydemokratáit (CDU).

Az AfD késve ugyan, de európai jobboldali trendbe illeszkedik: más korábbi szélsőjobboldali pártok is megkíséreltek bejönni széljobbról jobbközépre, hogy valódi politikai hatalom közelébe kerülhessenek.

Franciaországban Marine Le Pen és a Nemzeti Tömörülés (RN) esetében ezt a folyamatot „dediabolizációnak” hívták, és elsősorban az antiszemitizmus elengedését jelentette; ennek részét képezte egyébként az is, hogy Le Penék az Európai Parlamentben nyíltan megtagadták korábbi szövetségesüket, az AfD-t. Olaszországban Giorgia Meloni az Európai Unióval szemben vett fel megengedőbb, Oroszországgal szemben pedig ellenségesebb álláspontokat egy hasonló folyamat keretében.