Itt az ítélet Fenyő-ügyben: Gyárfás Tamást hét év fegyházra ítélték, Portik Tamás életfogytiglant kapott

Több, mint három évvel a bírósági eljárás megkezdése után csütörtökön reggel ítéletet hirdetett első fokon a Fővárosi Törvényszék az utóbbi időszak legnagyobb közérdeklődést kiváltó büntetőperében, amelyben a bíróságnak azt kellett eldönteni: vajon a vád alá helyezett Gyárfás Tamás és Portik Tamás adott-e megbízást 1998-ban a Fenyő János, VICO-birodalom fejének meggyilkolására.

A vád szerint Gyárfás Tamás és Fenyő János rivalizálása vezetett a gyilkossághoz, miután „a két médiavállalkozó között az 1990-es évek közepétől üzleti vita, hatalmi harc és ezekből fakadóan erős személyes ellentét alakult ki.” Az ügyészség azt állítja: Gyárfás 1997-ben úgy tett pontot a konfliktusra, hogy megölette vetélytársát. A Nap Tv tulajdonosa először Tasnádi Pétert bízta meg az emberöléssel, de ő – bár a pénzt eltette – végül nem teljesítette a megbízást. Ezek után fordult Gyárfás Portikhoz, aki végül a gyilkosság miatt már korábban életfogytiglanra ítélt Jozef Rohác-al ölette meg Fenyőt.

A váratlan eseményektől és fordulatoktól sem mentes büntetőper utolsó szakaszában a másodrend vádlott, a már többszörösen elítélt, jelenleg is börtönbüntetését töltő egykori maffiózó, Portik Tamás minden eszközt felhasználva igyekezett elhúzni az eljárást, még saját fiát is bevetette, hogy elérje célját.

Az eljárás során – amelyen szakértőket és több tucat tanút hallgattak meg –

mindkét vádlott következetesen tagadta bűnösségét, Portik szerint koncepciós eljárást folytattak ellene, amelyben egy elfogult bíró ítélkezik.

Mindkét vádlott bűnös

A bíróság csütörtökön szigorú biztonsági intézkedések mellett hirdette ki ítéletét, a sajtó képviselői és a hallgatóság is csak többszörös átvizsgálás után léphetett a zsúfolásig megtelt tárgyalóterembe. Az elsőfokú verdiktet nem csak a szabadlábon védekező Gyárfás Tamás, hanem az eljárást eddig csak video-összeköttetésen keresztül követő Portik Tamás is személyesen hallgatta végig. Őt, ahogy korábban is, kéz és lábbilincsben hozták a tárgyalóterembe.

Póta Péter bíró röviddel fél kilenc után hirdetett ki ítéletét, amelyben mindkét vádlottat bűnösnek mondta ki.

A bíróság Gyárfás Tamást, bűnsegédként elkövetett emberölés miatt hét év fegyházbüntetésre, míg Portik Tamást, felbujtóként elkövetett emberölés miatt életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte.

Az döntés szerint Gyárfás a büntetése négyötödének letöltése, míg Portik húsz év után szabadulhat feltételesen. A bíróság a két vádlottat egyetemlegesen 4,5 millió forint pénzbüntetésre ítélte.

Ellentmondásos védekezés

Az indoklás lényege szerint

Gyárfásnak nem sikerült cáfolnia a vádat, védekezése tele volt ellentmondásokkal.

A bíróság bizonyítékként értékelte azokat a lefoglalt hanganyagokat, amelyeken Gyárfás és Portik beszélgetéseit tartalmazza, és amelyeket utóbbi rögzített, titokban. A sokat vitatott felvételek a vádlottak állításaival szemben nem manipuláltak, ezt mindegyik szakértő egyértelműen megállapította – mondta Póta Péter.

Ezekből egyebek mellett megállapítható volt, hogy két fél között a függőségi viszony volt, a nyelvész szakértő pedig arra mutatott rá, hogy Gyárfás többször is határozottan tiltakozhatott volna a Portik Tamásnak a gyilkosságra vonatkozó utalásaira, de ezt nem tette meg. Gyárfás csak technikai manipulációt hangoztatott, tartalmit nem.

A bíróság szerint ugyanakkor Gyárfás nem véletlenül kerülte, hogy poligráfos vizsgálatnak vessék alá.

A NAP Tv egykori tulajdonosának azon védekezése sem volt helytálló, hogy a gyilkosság idejére már lezárta konfliktusát Fenyővel. Ezt ugyanis a meggyilkolt médiamogul egykori munkatársai cáfolták a bíróságon.

Portikkal kapcsolatban a bíró egyebek mellett arra mutatott rá, hogy ha igaz az, hogy a rendőrség kényszerítette a hangfelvételek elkészítésére, elemi érdeke lett volna a megbízók megnevezése. Emellett Portik is visszatérően emlegette, hogy a hangfelvételeket manipulálták, de egyetlen konkrétumot sem jelölt meg – mutatott rá a bíró.

Nyitókép: Gyárfás Tamás érkezik a bíróságra. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)