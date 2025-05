„Mindenhonnan úgy távozott, hogy aztán a válla fölött visszaköpött” – Ceglédi Zoltán is beszólt a vita elől megfutamodó Puzsérnak

Nem lankadnak a kedélyek annak kapcsán, hogy Puzsér Róbert publicista visszautasította Hont András vitafelhívását, melynek az Index még helyet is adott volna.

Miután Puzsér magyarázni kezdte a bizonyítványát, hogy miért is nem vállalja be a szócsatát, több közéleti szereplő is kifejtette a véleményét erről a lépéséről. Maga a kihívó Hont „gyáva sz*rnak” titulálta, míg Konok Péter történész egy Gyalog Galopp-utalással, szúrt oda.

Nem sokkal később pedig megérkezett Ceglédi Zoltán is, aki bár elmondása szerint „nem akart ebbe beszállni”, de annyit mégis rögzíteni kívánt a „fektcsekk kedvéért”, hogy amikor Puzsér Róbert az ÖT és a Sznobjektív című tévéműsorait az ATV-n, az Önkényes Mérvadó című rádióműsort pedig a Spirit FM-en készítette,

akkor bár ki volt nyalva a segge, de azért nem építettek neki egy külön feketemisés stúdiót”

– fogalmazott.

„Ugyanott forgatott, mint mi tettük az elmúlt #ÖT évben” – tette hozzá a publicista, arra reagálva, hogy Puzsér egy rövid videót tett közzé Youtube-csatornáján, melyhez kísérőszövegként azt írta, hogy „Hont szerint Till Attilának nincs joga (vagy legalábbis hiteltelen) a kormányt bírálni, hiszen a TV2-nek dolgozik. fenti videóban összeszedtünk még pár (gerinctelen gaz)embert, akiknek Hont erkölcsi útmutatót adhatna ugyanezen az alapon. És nagyon elcsodálkozunk az újságíró bátorságán és erkölcsi tartásán, ahogy a HitGyüli stúdiójából oktat”.

Ceglédi Zoltán gondolatait azzal zárta, hogy „arról meg tényleg mondani sem tudok semmit, hogy ez az ember eddig még

mindenhonnan úgy távozott, hogy aztán a válla fölött visszaköpött”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

