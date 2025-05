„Kurva szórakoztató a Hont-Zsupér csörte a vitáról, ami nem jön össze.

Zsupér Honttal csak jambikus versben hajlandó vitázni, és esetleg ezeket négereztetni is tudja. A Honttal való nyilvános vitában ugyanis 1) nincs neki biznisz, 2) félő, hogy súlyosan alulmaradna, és az ilyen, finoman szólva is kétesélyes mérkőzéseket nem szereti. Azt szereti, ha ondolált hajú kisfiúk csüngnek minden szaván és szerelmesek belé.

Dehogy akar ő vitázni. Ő kinyilatkoztat, mint Belpest temus prófétája. Ezért jött el az Öt-ből: üvöltötte a kinyilatkoztatásait meg jelenéseit, amire mindenkinek nagyokat kellett volna bólogatnia, Hont meg elmondta, hogy ez baromság. Úgyhogy most szépen beleül az áldozatpózba, miközben olyan jelzőket szór Hontra, hogy az ember tényleg elámul, hogy vannak még, akiknek azbesztből van a bőrük. Például: Hont »félintellektuális« (de emlékeim szerint nem Hont mondta, hogy az új Airbus másodpercenként egy tonna kerozint fogyaszt), meg bulvárceleb (igen, hát ő volt a Csillag születikben is, ugye – Sir Pedozsér Robin oda is nyilvánvalóan a kereskedelmi kanálisok »jobbá tételének« küldetésével járt, nem pénzért).

A hosszú betűtészta egy elég gyenge magyarázkodás aköré, hogy beszart.

Úgyhogy valaki adja át neki a Sir Robin-díjat, ha a Finga környékén jár. (Ábrahám Robinak most úgysincs fészbukja, hátha ráér.)”

Nyitókép: Baksa Róbert

***