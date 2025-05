Kiss két kézzel kapaszkodik a polgármesteri székébe, csak a bíróság foszthatja meg a tisztségétől

A DK-s politikus azonban egyáltalán nem biztos abban, hogy a jövőben is szabadon mozoghat, ezt jól jelzi, hogy még a múlt héten elfogadtatta a képviselőkkel azt, hogy a testület üléseit a hivatal épületén kívül is meg lehet tartani. A börtönben nyilván nem, de ha a bíróság enyhébb kényszerintézkedést, házi őrizetet rendel el, akkor esetleg Kiss lakásán is összegyűlhetnek a városatyák.

De nem csupán ez az abszurditás jellemzi ezt az ügyet, hanem a polgármester egész viselkedése – ez igaz a testületi ülésen történő szerepléseire, valamint a nyilatkozataira is –, amióta szabadlábon van. Az, hogy ártatlannak, politikai üldözöttnek, igazságtalanul meghurcolt áldozatnak tartja magát, és törvénytelen eljárásról, elfogult, jogszerűtlenül működő ügyészségről beszél, az még rendben is lenne, a politikusok általában ezzel védekeznek, ha meggyanúsítják, megvádolják őket.

Ám mentálisan nagyon rossz állapotban van, elképesztően arrogáns, üvöltözik, de ami még megdöbbentőbb, gyakran ostobaságokat beszél.

Jogász létére úgy állítja be az ügyét, azt próbálja elhitetni a közvéleménnyel, mintha az ügyészség törvénytelen döntése nyomán került volna tavaly augusztusban letartóztatásba. Az kétségtelen, hogy ezt a vádhatóság kezdeményezte, de végső soron a bíróság döntött róla. Ahogy az ügyészség a közleményében világossá tette, a bíróság a letartóztatásról – és annak többszöri meghosszabbításáról – a nyomozati iratok birtokában döntött. S a bíróság a nem jogerős végzésében nem bűncselekmény hiányában döntött úgy, hogy nem hosszabbítja meg Kiss letartóztatását, sőt, a megalapozott gyanú meglétét a bíró a végzésében kifejezetten megállapította.

Ugyanígy nem igaz az ügyészség szerint, hogy kiszivárogtatott nyomozati iratokat, más információkat, és a vádhatóság dokumentumaiból egyértelműen kiderült,

többször is megpróbálták kihallgatni a polgármestert, de megtagadta a vallomástételt.

Kiss azt is sérelmezte, hogy nem járhatott ki a börtönből a képviselő-testületi ülésekre, nem tarthatott fogadóórát, de ezt egyetlen letartóztatott személy sem teheti meg. Az ügyészség azt is leszögezte, hogy Kissnek a családjával történő személyes kapcsolattartását nem korlátozta, azt a büntetés-végrehajtási intézet bonyolította le, az ügyészségnek a kapcsolattartás időpontjairól tudomása sem volt, így arról a sajtót sem értesíthette.

Azt pedig igazán nehéz értelmezni, amit Kiss az ATV Egyenes beszéd című műsorában művelt. Miután a műsorvezető felhívta a figyelmét, hogy a DK is azt szokta követelni a vád alá helyezett fideszes politikusoktól, hogy mondjanak le, a polgármester kijelentette, őt nem érdekli, mit szokott követelni a pártja. S hozzátette, egyenlőségjelet tenni közte és Völner Pál – akinek a büntetőügyét már tárgyalja a bíróság – a szerk. – közé végtelen ostobaság, azért, mert miközben ő bírósági tárgyaláson volt, közben a volt igazságügyi miniszter szavazott arról, hogy a legfőbb ügyész alkotmánybíró legyen.