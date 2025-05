Egyre kínosabb az Európai Parlament időhúzása, rövidesen döntenie kell Magyar Péter mentelmi jogáról

Egyre nyilvánvalóbb, hogy szándékosan húzza a döntést az Európai Parlament Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. A magyar hatóságok tavaly szeptemberben, majd tavaly novemberben egy másik ügyben is kérték a mentelmi jog felfüggesztését, legutóbb pedig idén május elején jelentette be Roberta Metsola, az EP néppárti elnöke, hogy egy újabb, harmadik ügy kapcsán is érkezett egy kérés.

Az első kérelem tavaly szeptemberben érkezett be, amely Magyar diszkóbotrányával és a telefonlopási üggyel kapcsolatos nyomozás lefolytatása érdekében kéri Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését.

A főügyészség abban az esetben folytathat nyomozást, ha felfüggesztették Magyar mandátumát.