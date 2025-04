Legyen a Magyar Nemzeti Múzeum élő kulturális agora! – Zsigmond Gábor főigazgató a Mandinernek

Nem véletlen az sem, hogy a social médiában azok a legnézettebb tartalmak, amelyek a régészek, muzeológusok munkáit mutatják be,

mert egy kívülálló számára is roppant izgalmas és érdekes a munkájuk, amit ma már szerencsére meg is tudunk mutatni. Sokszor mondják házon belül is, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumnak a világ legnagyobb múzeumaival kellene felvennie a versenyt. Ehhez azonban tenni is kell mindenkinek!

Jövőre a híres fejedelem, Attila életéből nyílik kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Az izgalmas háttér és a legendák miatt döntöttek úgy, hogy a következő nagy kiállításon Attilát, a hun vezért állítják a középpontba?

Lényegében igen. Attila a magyarok számára máig tele van misztikummal, legendákkal, de számos más országban is valamilyen formában él Attila öröksége. A világ több jelentős múzeumával kötöttünk megállapodást, hihetetlenül erős lesz a kiállítás anyaga.

De igazán jó kiállítás akkor lesz belőle, ha mellé társadalmi vitákat is tudunk generálni, konferenciát szervezünk, kiadványokat jelentetünk meg, filmet készítünk, családbarát programokat szervezünk rá, és ha aktívan jelen vagyunk a közösségi médiában is.

Számos toposzról kell beszélnünk, mint amilyen például Attila kardja, halála, a sírja, a ma is élő emlékezete a magyar néplélekben. Azt kell elérnünk, hogy Attila kapcsán a Nemzeti Múzeum kulturális agoraként nyújtson lehetőséget a mítoszok és legendák, valamint a legújabb tudományos eredmények felvonultatására egyaránt. Az elmúlt 20 évben sokat dolgoztam nemzetközi környezetben, módomban állt alaposan megismerni a világ legnagyobb múzeumainak működését. Azok a példák is azt mutatják, hogy akkor járunk jó úton, ha olyan kiállításokat hozunk létre, amelyek egyszerre beszélnek az identitásunkról, másrészt bemutatják a külföldieknek is, hogy kik vagyunk, mi magyarok.

Ennek jegyében terveznek kiállítást a mohácsi csata ötszázadik évfordulójára is. Nem egyszerű téma, hiszen a mohácsi vész ma is traumaként él a magyarokban.

Nyilván nem fogjuk megnyerni a csatát 2026-ban sem... Nem is ez a célunk. Az oszmán birodalom hadserege a világ legerősebbje volt akkoriban, de a vele szemben régóta küzdő Magyar Királyság nem volt egy tehetetlen és gyenge állam.

El kell mesélnünk, hogy a szocialista időkben íródott képpel szemben milyen is volt ez a középkori Magyar Királyság.

Azt tanították, hogy az utódok elherdálták Mátyás-örökségét, miközben a valóságban tovább vitték a reneszánsz világot, befejezték Mátyás félbe maradt építkezéseit és a Magyar Királyság a magyarok, horvátok, csehek és lengyelek révén egy jelentős közép-európai erő volt. De ehhez elég, ha csak ránézünk a korabeli térképekre. Van mit tisztába tenni, ráadásul ma mégiscsak arról beszélünk, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumban hogyan mutatjuk be ezt a témát 500 év után, vagyis mi magyarok ma is itt vagyunk, az Oszmán Birodalom már nem szerepel a térképeken.

Azt olvastam, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum látogatóinak negyven százaléka külföldi. Ehhez mit szól?

Nagy felelősség, hiszen rajtunk is múlik, mit visznek haza Magyarországról. A múzeum amúgy is a külföldi diplomácia nagyüzeme. Nemrég az amerikai ügyvivő volt nálunk, aztán a kubai nagykövet, előtte a kazah, folyamatosan jönnek a diplomácia szereplői.

Én annak örülök, ha egy Budapestre helyezett diplomatának a második útja hozzánk vezet, és be tudjuk mutatni nekik a magyar nemzetet és annak történetét.

A Magyar Nemzeti Múzeum sokat tud azért tenni, hogy erősítsük az országok közötti kapcsolatokat is, részben történelmünk megismertetése, a bizalomépítés révén, másrészt konkrét kutatási, kiállítási, tudományos, múzeumi együttműködések révén.

Zsigmond Gábor emelné a Magyar Nemzeti Múzeum külföldi presztízsét, ezt a Mandinernek adott interjúban is kiemelte. Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Az 1945 utáni rendszer mennyit tett azért, hogy a hazai múzeumokban megálljon az idő?

Nem lehettek a nemzeti identitás oszlopai a múzeumok, mert nem is várták el tőlük.

Persze 1945 után is vitathatatlanul születtek komoly tudományos munkák, de nem véletlen nyíltak sorra a munkásmozgalmat vagy a szocialista ipart dicsőítő múzeumok, kiállítások, semmisültek meg a múltat végképp eltörölni jelmondat jegyében komoly műtárgyak. Egyszer mindezt ugyancsak újra kell értékelni, és ha már itt tartunk, én boldog lennék, ha a Vörös Csepel helyét végre ismét elfoglalná Weiss Manfréd öröksége.

A szakmai életrajzát nézve feltűnő, hogy gyakorló történészként rengeteg tudományos munkát írt a közlekedésről, korábbi közlekedési eszközökről.

Novemberben jelent meg a legutóbbi könyvem magyarul és horvátul, amelyben a 125 éves fiumei villamos történetéről értekezem.

Magyar történészként írja meg Fiume történelmét. Gondolom a horvátok is meglepődtek.

Meg, de örültek neki, hiszen számukra is fontos ez már. Több, mint húsz éve, amikor először jártam Rijekában, a helyi levéltárban 100 év után én vettem kezembe először rengeteg ott lévő magyar iratot, hiszen ezeket korábban vagy nem lehetett kutatni, vagy nem volt rá jelentkező.

Engem mindig izgatott a magyar közlekedés, a magyar ipar és innováció, a technológia fejlődése, a modern Magyarország kialakulása.

Mindez a századelős Fiumében jól tetten érhető, de az egész vidéki urbanizáció egy igazi sikertörténet, az ország teljesítményéről pedig mindent elmond, hogy az 1900 évek elején Budapest fejlődési ütemével csak Chicago tudta tartani a lépést. Ne feledjük, Fiume kikötője Európa 10. legnagyobb kikötője volt, a magyar tengeri flotta kétszer nagyobb szállítási képességgel rendelkezett, mint a török vagy éppen a portugál. Fiume a modern Magyarország egyik fontos pillérének számított, a kikötőn keresztül ugyanis elértünk a világpiacra. És Fiume titka a közép-európai együttműködésben is rejlett, itt a magyar állam volt a fő beruházó, de a helyi elittel való kooperáció gyümölcseit közösen élvezhették. Ebben a városban akkor egy nemzet sem kerekedett felül lélekszámban, a magyar kormány pedig finanszírozta a kikötőépítést, a vasutat és gyárakat, ám a helyi polgársággal, kereskedőkkel hatékony együttműködésre törekedett.