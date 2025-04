„A harc még csak most kezdődött el!” – szakértők keresték a választ, eljött-e a genderideológia alkonya

Ujlaki-Győri Anna mentálhigiénés szakember egy olyan esetet hozott példaként a hatvanas évekből, amikor egy Bruce Reimer nevű kisfiúnak orvosi műhiba következtében leégették a péniszét. A család John Money pszichiáterhez fordult azt a „megoldást” javasolta, hogy a szülők neveljék őt kislányként. Brenda azonban egyre makacsabbul ragaszkodott ahhoz, hogy ő fiú, és végül David Reimer néven férfiként új életet kezdett. Gyermekkora traumáit ugyanakkor később sem heverte ki, végül öngyilkos lett.

Krúdy Tamás, a Szent István Intézet vezető kutatója az eseményen kijelentette, hogy John Money mindenféle szakmai háttérismeret nélkül kezdett „emberkísérletekbe” már évtizedekkel ezelőtt.

A pszichológus azt vallotta, hogy a társadalmi nem szabadon alakítható, független a biológiai nemtől, de ez az egész légből kapott – hangsúlyozta.

Krúdy ismertette, hogy az Egyesült Államokban az 1960-as években robbant be a szexuális forradalom, és ez hatással volt a többi szexuális csoportra is. Egyre több melegbár nyílt, melyeket zömében a maffia működtetett. Ekkoriban ugyanakkor az államokban még érvényben volt az úgynevezett szodómia törvény, mely ellen ezek a csoportok el kezdtek lázadozni, a rendőrség pedig megannyi razziát tartott ezekben a klubokban. Az első Pride-ot is egy ilyen rajtaütés hívta életre.

A Stonewall Inn New York-i melegbárban tartott 1968-as rendőrségi rajtaütés után kezdtek el a homoszexuáliások masírozni a nagyvárosok utcáin, mintegy megemlékezésként az akcióról. Ezzel párhuzamosan olyan mozgalmak is megjelentek, amelyek politikai célokat tűztek ki, mint például az említett szodómia törvény eltörlése, valamint azt, hogy a homoszexualitás kerüljön le a mentális betegségek listájáról, de igyekeztek megtörni az egyházak ellenállását is. Második követelésüket a ’70-es évek közepére el is érték.

A vezető kutató az USA-nál maradva, hozzátette, hogy 1994-ben egy olyan törvényt fogadtak el, hogy nem szabad megkérdezni senkinek a nemi orientáltságát. De az Obama és a Biden-adminisztráció is sok olyan rendeletet hagyott jóvá, amely a szexuális kisebbségeket támogatta.

Ezzel szemben

Donald Trump elnök első intézkedései között január elején aláírta „a nők védelme a nemi ideológiai szélsőségektől és a biológiai igazság helyreállítása a szövetségi kormányzatban” című rendeletet.

A rendelet többek között kimondja a két nem biológiai valóságát, és egyértelműen meghatározza a férfi és a nő fogalmát, véget vet a férfiak női börtönökben való elhelyezésének és a férfi foglyok adófizetők által finanszírozott nemváltásának, valamint eltörli a „preferált névmási megszólítás” kényszerített használatát. De egy tollvonással annak is véget vetettek, hogy a jövőben férfiak női sportolókkal versenyezzenek, illetve transznemű katonák szolgáljanak a hadseregben.

Mindezek után László András vette át a szót. Az EP-képviselő az elhangzottakra úgy reagált, hogy mindaz, ami Trump-adminisztráció alatt történik, ígéretes, ugyanakkor Európában korántsem ilyen biztató a helyzet. Nem véletlen, hogy a 2021-es gyermekvédelmi törvény miatt perelik Magyarországot, és vélhetőn a gyülekezési törvény módosítása miatt is ez várható.

Brüsszel szándékai világosak a Pride-ot illetően

László felhívta arra a figyelmet, hogy a napokban a plenáris ülésen lezajlott vita is bizonyíték arra, hogy a Néppárt képviselői és a zöldek elhivatottak abban, hogy Magyarországon legyen Pride, és a terveik szerint részt is kívánnak rajta venni. De „világos az a szándékuk is”, hogy a magyar gyermekvédelmi törvényt visszavonják, és teret engedjenek a genderideológia terjedésének.

Az EP-képviselő a beszélgetés során hangsúlyozta, hogy az NGO-k támogatása erősebb Brüsszelből, mint Amerikából.

Ez egy összeforrott globalista, liberális hálózat, melynek képviselői mindent meg fognak tenni, hogy EU-s költségvetésből pótolják azt, ami kiesik az amerikai források zárolásával”.

László itt hozzáfűzte, „az Európai Parlament a legelkötelezettebb a genderideológia terjesztésében, és ebből nem is fognak engedni. De mivel tudják, hogy nem lesznek képesek európai szintű törvényalkotásra ebben a témában, ezért arra törekednek, hogy a bíróságokkal kimondassák, az LMBTQ-jogok emberi jogok”.