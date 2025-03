A Pride a felfordult, „karneváli” világot akarja normalizálni, normává tenni – ne engedjük!

Nézzük, mit mondanak a szakértők! Hal Melinda klinikai szakpszichológus lapunknak kifejtette, hogy az utóbbi években szadomazochisztikus szexuális tartalmak jelentek meg a felvonuláson, akár láncon vezetett emberek is. Ez mind egyértelműen egyszerre szexuális és erőszakos ingerlés, ami összességében zavarodottságot, értetlenséget, szorongásos nehézségeket vagy akár hangulati ingadozásokat válthat ki az arra nem felkészültekben. Emellett a kötődési mintázatról negatív képet láttat. Bánki M. Csaba pszichiáter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora azt fejtegette, hogy

a Pride nem jogokról, hanem a botránykeltés szabadságáról szól.

Mivel pedig az lmbtq-mozgalom azt hirdeti, hogy tagjai nem tehetnek arról, milyen a szexualitásuk, ezért az nem érdem, így büszkeségre sem ad okot.

A Pride nem önmagában áll (vagy vonul), együtt kell értelmezni az lmbtq-mozgalommal. A kulcs az emberkép: eme mozgalom antro­po­lógiája teljesen más, mint a hagyományos emberkép.

Élesen szétválasztja a testet és a lelket, testünket és egész valónkat nem tekinti értelmes egésznek, amelynek célja, teleológiája van.

Persze mindenkinek lehetősége van kárt okozni saját magának. Csakhogy másokkal ezt nem teheti meg. A gyermekek pszichéje még törékenyebb, képlékenyebb, mint a felnőtteké. Nincs olyan, hogy lmbtq-gyerek, mivel a gyermeknek nincs tudatos nemisége, az később alakul ki; a pszichoszexuális fejlődés egészen húszéves korunkig tart. A nemiidentitás-zavart a kisgyermekek kamaszkorukra spontán kinövik. Az lmbtq kamaszok jelentős hányada ifjúkorára elfelejti a tumultuózus éveket, és heteroszexuális lesz.

Magyarán nem jó, ha a gyermekeket belerángatják az lmbtq-harc frontvonalába.

A történelmen végigvonul a felfordult vagy kifordított világ karneváli jelensége, amelyből nekünk leginkább a farsang maradt. Ekkor kigúnyolták a hatalmasságokat, nők férfinak, férfiak nőnek, laikusok püspöknek öltöztek – ezért „felfordult világ”. Ilyesmiknek a maradványa a New Orleans-i Mardi Gras vagy a riói fesztivál meg a velencei karnevál is. Mondhatnánk, hogy a Pride is ez modern formában. Csakhogy

a Pride eme felfordult világot akarja normalizálni, normává tenni.

A régiek ilyet nem akartak. S nekik volt igazuk.

***