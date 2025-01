Elemzőt kérdeztünk Magyar Péter ATV-s interjújáról: „Az egész megközelítése demagóg volt”

Magyar Péter hétfőn az ATV Egyenes beszéd című műsorában vendégeskedett. Az interjúban azonban több csúsztatás és fals információ is elhangzott, ezekről kérdeztük Boros Bánk Leventét, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatóját.

„Magyar Péter egész megközelítése demagóg volt. Azzal indítani egy beszélgetést, ráadásul az év elején, hogy a miniszterelnök szabadságon van, és ezt hosszú perceken át ecsetelni nettó demagógia” – hangsúlyozta az elemző. Hozzátette: „de sokkal súlyosabb, hogy ez már egy jelenség, a Magyar Péter-jelenség. Hiszen

ez már nem az első olyan médiaszereplés, ahol a Tisza Párt vezetője különféle állításokkal, kijelentésekkel, adott esetben számokkal dobálózik, amelyeket ha közelebbről megnézünk, akkor kiderül, hogy azok valótlanságok”

– emelte ki az elemző.

Boros Bánk Levente azzal folytatta, hogy a politikus által hangoztatott előre hozott választás kérdése „egy blöff”. Felhívta arra a figyelmet, hogy Magyar maga ismerte el a Rónai Egonnal folytatott beszélgetés során, hogy „Magyarországon képviseleti demokrácia van és ez egy jogállam. Pedig eddig mindenhol azt ismételgette, hogy Magyarország nem jogállam, – ezt a brüsszeli megrendelői is rendszeresen Magyarország fejéhez vágják – most viszont saját magát cáfolta meg annak kapcsán, hogy nem 2025 tavaszán lesz országgyűlési választás, hanem, ahogy a Nézőpont Intézet is prognosztizálja, 2026 áprilisában”.

Magyar Péter még azt is hozzátette, jogállami keretek között küzdenek”

– idézte az igazgató, aki “aki szerint a Tisza-vezér gyakorlatilag azt is beismerte, valójában nem készülnek előre hozott választásra, „ez csak egy kommunikációs trükk, hogy fenntartsa maga iránt az érdeklődést a követői körében”.