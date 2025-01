A törökök rokonként néznek ránk, mi viszont még ma is a 150 évet emlegetjük legtöbbször

Bartók Béla 1936-ban Törökországban kutatta a magyar és a török népzene közös gyökereit. Csupán három hetet töltött ott, mégis, Bartók ma is elevenen él a török kultúrában. Ön szerint miért?

Bartók 1936-ban már nemzetközi szinten is elismert művész volt, így a törökök komplett utazási tervvel várták vonattal és ha olyanok voltak a körülmények, akkor szekérrel vitték Dél-Anatóliáig, mivel úgy gondolták, az ottani zárt közösségekben megmaradhattak olyan népdalok, amelyek Bartók számára forrásvidéket jelentenek.

Így is történt, hiszen Bartók Béla rálelt a magyar és a török népdalok közös, ótörök időkből származó gyökereire.

Az, hogy Bartók ma is elismert zeneszerző Törökországban, részben az akkori házigazdájának, Ahmed Adnan Saygunnak köszönhető. Ő egy elismert török zeneszerző, zenetudós volt, nyugati műveltségű ember, aki tisztában volt Bartók Béla jelentőségével is. Saygun jóval túlélte a magyar zeneszerzőt, ő lett a török zene Kodály Zoltánja, a tanár úr, akinek minden szavára figyelni kell. Saygun pedig életben tartotta Bartók emlékét, művészetét és mindig is arra törekedett, hogy a nyugati zenei képzést meghonosítsa Törökországban.

A töltött káposztától kezdve a kávéig sok minden volt a középkori török hódoltság velejárója, de mit vittek haza belőlünk a törökök a hódítás befejezése után?

Ez a 150 éves közös élet rájuk is hatott, de az is biztos, hogy rengeteg szellemi értéket és műkincset vittek magukkal. A topkapi török kincstárban felbecsülhetetlen értékű és még jórészt feltáratlan magyar kulturális értékek lappanghatnak. A 16. és 17. században keletkezett kéziratok, oklevelek és korábban készült kódexek is. A törökök eleganciájára jellemző, hogy a kulturális év kapcsán két Mátyás udvarából származó Corvina kódexnek a teljes digitális állományát átadták az Országos Széchényi Könyvtárnak. Erről a két Corvináról korábban csak sejtések voltak, most pedig végre tanulmányozhatják is a szakemberek.

A topkapi kincstárba egyébként korábban a zeneakadémiai professzorom, Dobszay László is bebocsátást nyert és pár napig kutathatott. Így akadt nyomára a magyar kottaírás egy 14. századi, felbecsülhetetlen emlékére, az Isztambuli Antifonáléra.

Ha jól tudom, Ankara-szerte ma is él egy mondás, hogy ha egy ablak nem huzatos, azaz jól zár, akkor az magyar ablak. Mire utal a mondás?