A lengyel-magyar barátság gyermekei vagyunk – olyan kettősség ez, ami még inkább egybe kovácsol

Nyitókép: Mandiner archív

Iskolás éveim alatt, de sokszor manapság is kisebb bonyodalmat okoz/okozott cseppet sem átlagos családnevem. Mivel általában Kovácsok sorakoztak előttem a névsorban, mindig tudtam, mikor következem, mert a tanárok, ügyintézők egy jó 10-20 másodpercre elidőztek a nevem felett, és már előre bocsánatot kértek, hogyha rosszul ejtik ki.

Időnként kissé kényelmetlenül is éreztem magam emiatt, és közben ott motoszkált bennem, hogy honnan is eredhet ez a szlávos hangzású, kissé pattogós családnév. Az egyértelmű volt, hogy német nem lehet, bár minden felmenőmnek azt „tanították”: sváb származású. No, meg hányszor hallottam dédimamám esetét, aki miután elvesztette a férjét a második világháborúban, hozzáment a „magyarhoz”. Ez pedig arra utalt, hogy a családom is tisztában volt azzal, hogy valamely más nép gyermeke.

Békéscsabán párszor megkaptam, hogy „tót” vagyok én is, hiszen Szlovákiában van Krupina-medence, de éreztem legbelül, hogy ez a teória sántít. Végül 2017-ben jött a nagy áttörés. Egy ösztöndíj programon megismerkedtem egy félig lengyel lánnyal, aki mosolyogva közölte: ugye tudom, hogy Krakkóban vagy Wroclawban viszonylag központi helyen Krupnicza utca is található.

Szinte felkiáltottam, hogy heuréka, végre nem vagyok teljesen gyökértelen. Valamin el tudok végre indulni.

Aztán évek teltek el, mire többszöri ugratás után úgy döntöttem, hogy rendelek egy DNS-tesztet. Egy darabig tologattam a minta beküldését, aztán izgatottan vártam az eredményt, amely egyértelmű volt: legerősebb genetikai csoportom a lengyel, ezt követi a magyar, majd némi német, cseh és szlovák. (Szóval valami alapja mégis volt a családi legendáriumnak...) Igazából ez az eredmény nekem már csak amolyan félig „hivatalos” megerősítés volt, hiszen 2022 telén Zakopanéban megértettem, és legbelül éreztem, hogy

a több mint ezeréves lengyel-barátságon túl engem mélyebb, a múlt homályába vesző kötelékek fűznek a lengyel földhöz.

Bár alapvetően nyitott ember vagyok, és könnyen teremtek új kapcsolatokat külföldön is, ott, a Tátrában korábban nem tapasztalt nyugalom, már-már otthonos hangulat kerített hatalmába. Bátran néztem a helyiek szemébe és még a piac forgatagába is bevetettem magam, szinte nulla nyelvtudással is. (Utóbbit autodidakta módon azóta próbálom fejleszteni.)