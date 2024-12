Tuskék nekimentek a lengyel-magyar barátság bázisának

Hiánypótló alkotások és projektek születtek

Az Alapítvány a 2018-as indulása óta mintegy 120 lengyel vonatkozású kiadvány megjelenését támogatta. A műfaji sokszínűséget képviselő könyvek között volt történelmi forráskiadvány, monográfia, irodalomelméleti- és szépirodalmi művek: drámaantológia, lírai válogatás, széppróza. Két lengyel irodalmi Nobel-díjas író, költő, Olga Tokarczuk és Wisława Szymborska művei is az Alapítvány támogatásával jelenhetett meg magyarul. A megjelent könyvek sorában kiemelkedő helyet foglal el a névadó Wacław Felczak Europa Centralis című válogatott tanulmánykötete (2023), továbbá Wojciech Frazik Felczak-monográfiája, valamint Ablonczy Balázs lengyel nyelven megjelent Teleki Pálról szóló életrajza.

A pályázati lehetőségek mellett már a kezdetektől egyedi támogatások formájában is ösztönözték a különféle lengyel-magyar témájú projektek megvalósulását. Ilyen volt a POLHUNATION elnevezésű oktatási projekt, melyben 20 történelmi témájú film született. A fentiek mellett teret adtak a lengyel-magyar zenei együttműködések kibontakozásának és a Felczak-lemezek pályázat keretén belül mostanra 20 lemez készült el. A zenei repertoárt 2022-ben tovább bővítették, így kiírták a Felczak-koncertekre is a tendereket, melyek keretében 6 lengyel-magyar vonatkozású koncert valósult meg. Rendezvényeik között kiemelt helyet foglal a Felczak Műhely elnevezésű rendezvénysorozat is. De táborokat is szerveztek a fiataloknak és gyerekeknek Sátoraljaújhelyen, valamint a lengyelek számára kultikus Balatonbogláron is.