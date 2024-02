Tusk csapata akcióban: még a lengyel-magyar történelmet is átírná

A most elfogadott projektek teljesen ellentétesek a hagyományos lengyel-magyar barátság szellemével, de a történelmi nevelés céljaival is – közölte az MTA Magyar-Lengyel Történeti Bizottsága a Do Rzeczy beszámolója alapján.

A Bizottság reakciójában arra utal, hogy Donald Tusk oktatási minisztériuma karcsúsítani akarja az általános és középiskolai tantárgyak alaptantervét. A szervezet azzal érvel, hogy a tárca tervei három helyen is nem megfelelő módon hivatkoznak a lengyel-magyar kapcsolatokra.

A XIV. és XV. századi lengyel-magyar együttműködés, valamint Báthory István uralkodása is kikerül az alaptantervből, amely egyben torzítja a magyar felkelések hangvételét is.

A Bizottság hangsúlyozta, a módosítások nem lesznek pozitív hatással a lengyel diákok történelmi ismereteire.