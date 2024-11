Küldetésük a lengyel szellemiség és lelkiség közvetítése – bemutatkoznak a velünk élő lengyel közösségek

Nyitó- és belső képek: parafiabudapeszt.pl

A Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete tavaly ünnepelte fennállásának a 30. évfordulóját. 1993-ban a rendszerváltást követően azzal a céllal jött létre az egyesületünk, hogy visszakapjuk és újra élettel töltsük meg a Kőbányán található Lengyel Házat, amely már a II. világháború előtt is működött – mondta el a Mandinernek Takácsné Kalińska Katarzyna, az egyesület elnöke.

Felidézte, hogy bár korábban is érkeztek lengyelek Magyarországra, 1939 őszétől, miután a nácik megtámadták a Lengyelországot, megnövekedett a menekültek száma:

civilek, családok és katonák egyaránt emigráltak Kőbányára.

Voltak, akik végül Budapesten telepedtek le, míg mások szétszéledtek az országban – többek között Balatonbogláron leltek új otthonra – vagy továbbmentek Nyugatra.

„Miután 1998-ban a Szent Adalbert Egyesület visszakapta az államtól a Lengyel Házat, azóta folyamatosan azon dolgozunk tagjainkkal – mind a fővárosban, mind vidéken –, hogy ápoljuk a lengyel hagyományokat. Rendszeresen szervezünk a Lengyel Házba kiállításokat, film- és könyvbemutatókat, koncerteket, családi és hitéleti találkozókat stb. és ha tudunk Budapest más pontjain is megjelenünk” – sorolta.

Takácsné Kalińska Katarzyna arra is kitért, hogy a Lengyel Ház körül olyan csoportok tevékenykednek még, mint a nemrég alakult cserkészcsapat, a Szent Kinga kórus, amatőr színházi csoport vagy a senior klub.

Missziós ház vagyunk, ami azt jelenti, hogy a lengyel szellemiséget és lelkiséget kívánjuk közvetíteni minél szélesebb körben”

– ismertette küldetésüket.

A Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesületének tagjai az osztrák küldöttséggel. Fotó: parafiabudapeszt.pl

Fontos a katolikus hit

A hazánkban élő lengyel közösség számára is fontos a katolikus hit megélése és gyakorlása anyanyelven, így a mindenkori lengyel plébános, aki a Mindenkor Segítő Szűz Mária templomban szolgál, tiszteletbeli tagja a Szent Adalbert Egyesületnek. Az ő munkáját a Krisztus Király Misszionárius Nővérek Lengyelországból érkezett segítik. Többek között ezek a nővérek vezetik a lengyel óvodát is, amely szombat délelőttönként várja a legkisebbeket. De van, hogy az Óhegy utcai létesítményben gyűlnek össze azok a fiatalok is, akik ERASMUS-ösztöndíjjal érkeztek Magyarországra.