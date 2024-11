Rácz András nem bír leállni: most épp olyannal támadja Orbán Balázst, amit ő maga is ugyanúgy csinált

Hiába pattan vissza minden próbálkozása, Rácz nem bír leállni

Az Orbán Balázs doktorija körüli hisztériát a 444 és Polyák Gábor, az ELTE tanszékvezetője kezdte el kavarni. Polyák durva hangnemben fejtegette több fórumon is, hogy nem szakmai, hanem kifejezetten politikai alapon támadja Orbán Balázs PhD-védését. Aztán színre lépett Rácz András is, ő viszont folyamatosan valamilyen szakmai, technikai, eljárásbeli hibát igyekszik találni, és hiába pattant le több próbálkozása is, nem áll le.

Először azzal próbálkozott, hogy valójában nem is védhetné meg PhD-dolgozatát a politikus, részben azért, mert túl sok idő telt el a doktori képzés kezdete óta. A balos szakértő tévedéseit az alábbi cikkben vettük sorra: