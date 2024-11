Holdimádó portugál szekta tartott szeánszt Budapesten

Dark Tranquillity és a svéd tempó

Göteborg, At the Gates, In Flames és Dark Tranquillity. A melodikus death metal egyik legfontosabb színtere a legnagyobb nevekkel, melyek közül a legtöbb az elmúlt évtizedekben egészen távolra jutott a kiindulási ponttól. Éppen úgy a DT, mint a Flames, maximum nem ugyanabba a mezőnybe igyekeztek. Persze egyikük sem váltott popra, élőben ráadásul zúznak is – de na, egy Lunar Strain vagy Skydancer ma már elképzelhetetlen ezektől a zenekaroktól. Sőt, egyre inkább úgy tűnik, hogy sajnos más albumra sem számíthatunk.

Az persze egyértelmű, hogy a csapat élőben előadott repertoárjának jelentős hányadát az idei, sokatmondó címmel ellátott Endtime Signals teszi ki, így a nyitó négyből három is innen származott.

Moonspell

Aztán persze a Fiction, sőt a Hour Passed in Exile-lal, a Final Resistance-szal és a Cathode Ray Sunshine-nal a Damage Done is előkerült, a teljes listát pedig végül olyanok gazdagították egy-egy számmal, mint a Haven, a Character vagy a Projector. És igen, a The Gallery és a The Mind's I lényegében mintha soha nem létezett volna. Pedig a banda itt volt igazán elemében, a komplex, szélvész tempóból és technikás témákból harmonikus dallamokba váltásokkal, amik nemcsak megelőzték korukat, de lényegében időtlenek.

Ezek helyét vették át a patikamérlegen adagolt riffek és billentyűs díszítések, amik albumon egyébként kiválóan szólnak, sőt egy Emptier Still vagy Damage Done közel áll a tökéleteshez, de a DT nem emiatt volt igazán zseniális.

Hanem az őskáosztól, ami még az Inside the Partical Stormban is visszaköszönt. Talán nem véletlen, hogy a régi tagokból már szinte senki nincs jelen, miközben idén valahogy Mikael Stanne sem hozta a régi erőt. Az energiát és a mosolyt igen, mint mindig, sőt most már talán több feminin mozdulatot is a szokásosnál, amit kicsit fura volt látni. A lemezeken a precíz billentyű- és gitárhangok is jobban átjönnek, egy-egy esetben mintha nem lett volna tökéletes a hangzás, de amúgy meg a mozgással és kivetítéssel így is nagyszerű koncertet adtak a svédek, akik a megbízható minőségről híresek.