In Flames – Lángok közt robbant a színpadon a három svéd metal legenda

Halálos riffelés az Arch Enemyvel

Hiszen ahogy színpadra lépett az Arch Enemy, már egyértelművé vált, miért a Soilwork kezd. Björn „Speed” Stridék jól nyomják, „aranyosak”, de valahogy mégsem sikerült túllépni a kis klubokat lelkes rajongókkal megtöltő garázs-zenekaros imidzsen. Amikor Michael Amott és Alissa White-Gluz csapata belekezd a zúzásba, ez teljesen nyilvánvalóvá válik. Ahogy az is, hogy hiába szerettem a Ravenous és a We Will Rise idejében a német Angela Gossow énekesnővel teljes felállást,

a helyére a The Agonistból érkezett, kanadai Alissa személyében olyan aduászra lelt a zenekar, amilyen még a férfi előadók között is kincsnek számít.

A külsőre törékenynek tűnő, átlagos magasságú és kifejezetten dögös énekesnő egy pillanat alatt megmozgatja a közönséget. A doboknál vagy a színpad legelején bepózolva olyan hangokat ad ki magából, mint kevesen, majd színes haját lengetve láthatóan maga is élvezi azokat a markáns riffeket, amiket az idősebb Amott szólaltat meg zenésztársaival.

Arch Enemy

Ezúttal is akadt régi és új dal egyaránt, így a Nemesistől a War Eternalön keresztül a Dream Stealerig és The Eagle Flies Alone-ig sok mindent hallhattunk, hiányérzetünk pedig csak minimálisan akadt. Egy Ravenous vagy We Will Rise élőben még jólesett volna, de ezt persze egyéni preferenciának is mondhatnánk, ha amúgy nem lenne szerintem kismillió rajongója ezeknek a nótáknak.

Az viszont biztos, hogy az Arch Enemy a műfaj egyik legjobbja – nemcsak hozza a várt szintet, de leszakítja a fejeket, majd azokat a vaskos, klasszikus metal riffek erejével rúgja egészen a keverőpultig. Nem mondom, hogy a szövegekkel, külsőségekkel és a klipek egy részével azonosulni tudok, de zeneileg szerintem az est csúcspontját sikerült hozni, még úgy is, hogy az ezután érkező In Flames dallamai az embereknek tényleg majdnem szárnyakat adtak.