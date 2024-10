A holland zenekar a koncerten szerencsére még mindig jobban feltüzeli a közönséget, mint a liberális üzeneteivel

De a német fiatalok egyébként is kifejezetten ügyesen hozták a kicsit technikásabb modern metalt, amire egyből beindul a jobb ízléssel megáldott egyének fejmozgató izma, ez pedig a fellépés végéig nagyjából így is maradt. Jó, azért nagyjából 30 percnyi műsoridővel természetesen mindenkinek egyszerűbb dolga van, mint másfél órányival, de ettől még innen is gratulálok a bandának, amely 2007-es alakulása óta valahogy elkerülte a figyelmem.

Ráadásul a Linkin új énekesnőjét sem mindenki fogadja el, szóval nem baj, ha akad alternatíva.

Az Annisokay a színpadon

Lövés a sötétben

Bár a koncerthelyszínen csak néhány pillanat erejéig volt sötét, de lövés azért akadt, hiszen a Within Temptation az utolsó nagylemez, a 2023-as Bleed Out dalaival indította az estét, amihez katonás, háborús AI borzalom dukált a háttérben álló hatalmas kivetítőn,

majd a címadó szerzemény vércseppjei jelentek meg a kijelzőn, némi vámpírizmussal vörösre varázsolva a teljes termet és annak közönségét.

Azért akadtak persze régebbi dalok is, elég vegyesen a korábbi albumokból, de sok újabb nótával lepte meg a rajongókat a csapat. A 2019-es Resistről a népszerű The Reckoning is előkerült de a 2011-es The Unforgiving több klasszikusát megkaptuk, ami számomra külön örömnek bizonyult. És persze nincsen Within Temptation Mother Nort... bocsánat, Earth nélkül, szóval a ráadásban szerencsére erre a 2001-es közönségkedvencre is teljes izomból csápolhattunk. Megjegyzem, ahogy mindenre szokás mondani, régebben szerintem ez is jobb volt.