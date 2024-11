A brazilok elképesztő tombolása, pusztítása Budapesten

Erős kezdés egy búcsúkoncerthez, pláne úgy, ha ehhez hozzávesszük, hogy kifejezetten háttérbe szorult a poszt-Cavalera éra. Így főleg a Sepultura korábbi időszakából kerültek elő az olyan közismert nóták, mint az Arise, az Inner Self, a Troops of Doom, az Escape to the Void – vagy személyes kedvencem, a szerintem Slayer-i magasságokig érő Dead Embryonic Cells,

ami már önmagában megért volna egy koncertet, nemhogy a többi klasszikussal, amiken láthatóan a közönség is megőrült, hiszen egyértelműen ezek miatt jött el a tömeg nagyobb része.

És ugyan az is ismét nyilvánvalóvá vált számomra, hogy Max távozását követően miért nem hallgattam túl sok Sepultura-albumot, a megmaradt formáció így is kitett magáért. Derrick hangja szerintem meg sem közelíti az alapítóét, sőt az ős death-thrash vonalon kimondottan el is vérzett, ettől függetlenül a frontember 50 felett is beleadott apait-anyait, ahogy a 60 felé közeledő Andreas Kisser és Paulo Jr. is. Én pedig ismét 20 éves lehettem, ahogy újra hallhattam a legjobb albumok (Beneath the Remains, Arise) albumok dalait.