King for a Day, Fool for a Lifetime – a Faith No More lemeze harminc év után is őrületes

Már az 1989-es, sokak által a legjobb lemeznek tartott The Real Thing is kiemelkedő lemez, teljesen egyedi hangzással és dalokkal, olyan billentyűs témákkal, basszus-hangzással és -játékkal, ami önmagában figyelemreméltó, ráadásul a Faith No More-hangzás az újonnan érkezett Jim Martin gitáros kicsit súlyosabb témáinak hála is nagyot fejlődött. Nem véletlen, hogy a lemez és többek között a funky-metal Epic elhozta a világhírnevet. A zenekar viszont még komoly változáson ment keresztül, ami részben annak volt köszönhető, hogy

Patton ekkora teljes értékű tag lett, hátrahagyva Moseley hagyatékát, ahogy Martin is, ki apját elvesztve még komolyabban rágyúrt a keményebb gitárriffekre.

Az eredmény? Az 1992-es Angel Dust, amely a valaha készült egyik legegyedibb metal album, amely szerintem a legjobb mind közül, és ezen már Patton is megmutathatta azt, hogy mire képes igazán. A sokak által csak „a hang”-nak hívott énekes nem véletlenül játszott már számos egyéb projektben, akár nem is énekelve, csak a mikrofonnal és torzítókkal, effektekkel különböző hanghatásokat elérve. Ahogy énekel, ordít, sikolt – ahogy bármiféle hang kijön a torkán, az önmagában egyedülálló. Egy Caffeine pedig már önmagában elég volna a hírnévhez, miközben a korong tele volt a Caffeine-jellegű dalokkal. Aztán jött a most harminc esztendős, születésnapos King for a Day…

A Faith No More a zenekar legjobb időszakában

King for a Day... Fool for a Lifetime

Az 1993-as év azonban komoly változást hozott a zenekar életébe. Jim Martin kijelentette, hogy kilépett a bandából. Részben az állandóvá váló csatározások miatt, részben mert a Faith No More átváltott „meleg diszkóra”. Bottum ezzel szemben úgy nyilatkozott, hogy a csapat rúgta ki a gitárost, méghozzá faxban tudatva vele a döntést. A King for a Day-t így már Patton egyik projektjének, a Mr. Bungle-nak a gitárosával (Trey Spruance) vették fel. És bizony ez a lemez a problémák és a változások ellenére még igazi FNM-album lett. Ha van olyan képzeletbeli trió, amely a rajongók szerinti legjobb lemezeket tartalmazza, akkor annak az 1995-ös korong is a része.

Már a nyitó Get Out is a megszokottan egyedi, markáns stílusjegyeket hozza, miközben a hatodik Cuckoo for Caca és a nyolcadik Ugly in the Morning egy az egyben az Angel Dust őrületét és komorságát viszi tovább.

Más kérdés, hogy bár a lemez olyan fantasztikus és jól megírt dalokkal is rendelkezik, mint a The Gentle Art Of Making Enemies vagy a lassabb Take This Bottle, a King for a Day tele van slágeresebb, populárisabb szerzeményekkel, ezzel megágyazva a későbbi, Album of the Year-vonalnak. Hozzáteszem, hogy még a klipes sláger, a Digging the Grave is zseniális, míg a kimondott katarzissal rendelkező Just a Manről éppen úgy csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, mint a kimondottan laza, bárokba illő Star A.D.-ről – mégis, az Evidence, ha nem is rossz, de már elindított egy folyamatot, amelynek nem mindenki örült.