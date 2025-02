Ötvenéves a Led Zeppelin albuma – a világ legfontosabb lemezeinek listájáról sem maradhatott le! (VIDEÓ)

hogy az angliai East Hampshire megye Headley nevű települése mellett álló egykori szegényházban, Headley Grange-ben rögzítse a zenekar a 15 számos albumot.

Az album számos, akkoriban és a Led Zeppelin életében is kifejezetten egyedi és különleges jellemzővel rendelkezett. Amellett például, hogy a banda számos műfajból merített a dupla lemezen, a dalok sorrendje és egymást követő indítása még úgy is teljesen természetesnek tűnik, hogy négy év alatt, különböző stúdiókban lettek felvéve. Ez annak is köszönhető, hogy az adott dal a következő bevezetése, így lényegében egy összefüggő zenei utazás vár a hallgatóra.

Utazás, hiszen Jimmy Page gitáros stílusa határozza meg a teljes dupla albumot, függetlenül attól, hogy éppen melyik szám, melyik rockzenei alműfaj területére téved be.

A Led Zeppelin

A több éves átfutási időnek vagy talán Page zenei műfajok terén kísérletező személyiségének köszönhetően az album ugyanis számos zenei stílust felölel, így többek között hard rockot (Custard Pie, The Rover, The Wanton Song, Sick Again, Houses of the Holy), keleti hatású szimfonikus rockot (Kashmir), progresszív rockot (In the Light), funkosabb témákat (Trampled Under Foot), akusztikus rock and rollt (Boogie with Stu, Black Country Woman), szerelmes balladát (Ten Years Gone), blues hatással rendelkező rockot (In My Time of Dying), soft rockot (Down by the Seaside), country rockot (Night Flight), és akusztikus gitárrral előadott instrumentális dalt is tartalmaz (Bron-Yr-Aur).