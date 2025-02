Lelki gyógyulás – harmincöt éves a death metal műfaj egyik legnagyobb jelentőségű zenekarának albuma

A floridai színtér egyik legismertebb és legsikeresebb csapatává vált zenekart Chuck Schuldiner gitáros/énekes alapította 17 évesen. 1984 és 2001 között hét stúdióalbum született, és a Death Észak-Amerikában és Európában is folyamatosan koncertezett. Azonban kizárólag első megjelenésük, az 1987-es Scream Bloody Gore klasszikus death metal lemez, hiszen már a ‘88-as Leprosy is mutatott egyedi jegyeket, az 1990-ben kiadott Spiritual Healing albumra viszont egyértelművé vált, hogy a Death megpróbál eltávolodni a világszerte egyre népszerűbb stílus rövid úton klisévé vált megoldásaitól.

A Spiritual Healing lelki gyógyulás

Az 1990-es Spiritual Healing elkészítése előtt kivált az 1985-ben csatlakozott Rick Rozz, helyére pedig az Agent Steel és a Hallows Eve gitárosa, James Murphy került, amivel úgy tűnik, teljesebbé és profivá vált a csapat. A Spiritual Healing ugyanis, bár még érezhetők benne a hagyományos death metal zenei jellegzeteségei, mégis, a harmadik lemezre ezek kifejezetten háttérbe szorultak, hogy progresszívebb, thrash és kísérletező metal jegyek vegyék át a helyüket.

Ezek pedig nemcsak a harmadik albumra nyomták rá a bélyegüket, de innentől a műfaj valaha volt legjobb lemezeivel végigkísérték a zenekar teljes élettörténetét.

Death: Spiritual Healing

A nyitó Living Monstrosity azon dalok közé sorolható, amelyek még emlékeztetnek a zenekar eredeti irányvonalára, de a második percnél lévő gitáros elszállás és a szóló nyomán már itt is felkapja a fejét az ember, a lassan, doomosan induló Altering the Future pedig simán a korong egyik legjobb dala, és egy best of válogatáson is biztos helye lenne. Technikás verzéjét a szólót követő riffelgetés koronázza meg, amely a filozofikus szövegnél is emlékezetesebb, bár utóbbinál nem teljesen lehet eldönteni, hogy Chuck valóban a jövőt (jelent) látta, vagy csak sikerült ráéreznie valamire.

Ezzel már azt is bizonyítva közben, hogy a véres-beles témák a múltba vesztek a zenei klisékkel és a feleslegesen erőltetett brutalitással együtt.

A Within the Mind zeneileg és szövegileg is pontosan ezt a vonalat folytatja, egészen bölcs sorokkal, egyáltalán nem a metal ezen ágát idéző témával, amivel a zenekar már önmagában kilógott az akkoriban a műfajban tevékenykedő többi banda közül. A soron következő Spiritual Healing zeneileg a kezdéssel is kiemelkedő, de a lemez újabb igazi csúcspontja emellett a Low Life második felében érkező belassulás. Persze sok más emlékezetes momentum mellett.