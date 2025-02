Gitárra írt szimfónia – harminc éves a legkísérletezőbb tradicionális metal album (VIDEÓ)

Stratovarius, ahogy én szeretem

Az 1995-ös Fourth Dimension úgy indul, ahogy a műfajtól elvárná az ember: a helloweeni power metal öröksége közép gyors tempóval és csodálatos riffekkel köszön vissza a nyitó Against the Windben, a második Distant Skies pedig nagyjából ugyanezt az irányt követi – mindkét esetben énekelhető refrénekkel és fülbe mászó billentyűs díszítésekkel. Ha csak ezen a szinten maradna a lemez, már örömmel illesztenénk a Keeper of the Seven Keys: Part I-II mellé. De a két Timo természetesen nem ragadt le a németek hagyatékánál,

és a harmadik Galaxies már mer új, korábban talán soha nem látott és hallott útra lépni, mikor a nyugodtabb tempójú dal a dallamaival és refrénjével egészen a svéd popikonok, az ABBA tagjai és zenéi előtt tisztelegnek.

Timo Tolkki (Fotó: Patric Ullaeus)

Kotipelto itt a líraibb hangját is megcsillogtatja, a gitár pedig sokszor nem főszereplő, hanem kísérő szerepbe lép, hogy a vágtás alapot a billentyűk hozzák, ezzel feje tetejére állítva a metal hagyományokat. A Winter a lírát viszi tovább egy lassabb, rockoperásabb szerzeménnyel, majd a Stratovarius című nóta valóban azt nyújtja, ami a Fourth Dimensionnel a zenekar védjegye lett: szimfóniát a klasszikusok nyomán. Úgy tűnik, Tollki ebben a dalban kiélte gitárvirtuóz tudását, de igazából itt még csak készült arra, hogy valaki kezébe nyomja a sörét.

A hatodik Lord of the Wasteland is a szimfonikus hatás alatt íródva már egy erőteljes, power metal himnusz, zseniális riffeléssel és helloweeni verzével-refrénnel, majd érkezik a 030366, ami pulzáló ütemével, effektezett énekével semmire sem hasonlít, amit a műfajban korábban hallhattunk.

A Fourth Dimension hetedik szerzeménye lényegében egy progresszív metal dal, amit akár még a Dream Theater is megirigyelt volna; egyedi váltásokkal és stílusban. Az ezt követő két lassabb szerzemény, a Nightfall és a We Hold The Key hoz némi megnyugvást a lemez második csúcspontja, a Twilight Symphony előtt. Utóbbi pedig pont azt kínálja, mint amit címe sugall: ismét szimfóniát, méghozzá abszolút a reneszánsz vonalról, visszafogott tempóval, Tolkki fergeteges gitártudásával, és hegedűs leállással a második refrén után, amit követően a záró Call of the Wilderness már csak egy könnyed levezetés. Búcsú.