Dukász Magor Digitális Szuverenitás Központ videóforradalom Lentulai Krisztián Orbán Viktor

„A jobboldalnak leginkább magával kell versenyeznie!" – Dukász Magor a Hotel Lentulaiban

2025. november 16. 10:38

A Hotel Lentulai legújabb adásában Lentulai Krisztián vendége Dukász Magor, a Digitális Szuverenitás Központ alapítója, a Fidesz korábbi digitális igazgatója volt.

2025. november 16. 10:38
null

A beszélgetés során szó volt arról, hogyan alakult át a magyar politikai kommunikáció az elmúlt évtizedben – a mémkultúrától a videóforradalmon át egészen az AI-generált tartalmak koráig, amelyek a 2026-os választás egyik legfontosabb fegyverei lehetnek.

Dukász Magor részletesen beszél Orbán Viktor digitális fordulatáról, amely szerinte „energizálta a teljes jobboldalt”, valamint arról, hogyan lett a közösségi média az első számú csatatér a politikában.

Elemzi a Magyar Péter-jelenséget, amelyet egyszerre magyaráz drámaorientált karakterrel, baloldali messiáskereséssel és egy eddig kevéssé tárgyalt technikai előnnyel.

A műsor egyik legerősebb része a hamis feljelentési hullám feltárása: a Digitális Szuverenitás Központ vezetője szerint szervezett tiszás trollhálózat, sőt akár AI-vezérelt kamuprofilok is részt vettek abban, hogy a Trump–Orbán washingtoni találkozó bejegyzéseinek elérését a Facebook algoritmusa visszafogja.

Mindeközben Dávid Dóra – immár tiszás EP-képviselőként – videóban buzdított politikai ellenfelek tömeges jelentésére.

Dukász Magor szerint a jövő nagy kérdése az, hogy valós emberek valós profiljai képesek-e ellenállást szervezni az információs hadviselés új szintjeivel szemben.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

 

 

gyzoltan-2
2025. november 16. 11:17
"„A jobboldalnak leginkább magával kell versenyeznie!" Ezt a marhaságot leírni a jelenlegi Magyarországon?! Hol van ma Magyarországon jobboldal?! Sehol! -már az egyéni, tulajdonképp semleges tárgyilagos megnyilvánulások is, igen hamar, megkapják a náci, fasiszta, nyilas jelzőt, az antiszemitizmus vádját, a Holokauszt tagadással egyetemben! Ma Magyarországon baloldali tudati terror van, működik! Gyakorlatilag, a nem éppen magyarcentrikus baloldal tölti ki a teljes politikai teret, palettát, kirekesztően kisajátítva a politikát! A baloldal osztódott ultra szélsőbalra, és akik tőlük jobbra van, az már jobboldalinak minősül, vagy éppen náci szalonképtelen..! E sötét képtelenség teremtett képviselője Magyar Péter, a védett, meleg bolsevik zsidó fészekből kirepülő merész sasunk ki ígérgeti, hogy egyetlen, életünket zavaró legyet sem hagy életben..! A szerencsétlenje! A tojáshéjjal a fenekén, még azt sem tudja, hogy miként működik a világ! -legalább a magyarság mérlegeljen, józanodjon!
states-2
2025. november 16. 11:08
Azon röhögök, hogy csehkatka kétfős pártjától összevissza szarta magát a Tisza és környéke, élén a pszichopatával. Úgy látszik, megkapták a nem nyilvánosságnak szánt közvélemény-kutatási adatokat, amik szerint oda a 110 százalékos vezetés.
csulak
2025. november 16. 10:56
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
