„A jobboldalnak leginkább magával kell versenyeznie!" – Dukász Magor a Hotel Lentulaiban

Tapasztalt vezérünk
Orbán biztos kezű, tapasztalt hajóskapitányként jellemezte magát. Lehet, hogy goromba, de vihar esetén benne bízhatunk. Csak azt nem mondta, kalózhajót vezet.
A Hotel Lentulai legújabb adásában Lentulai Krisztián vendége Dukász Magor, a Digitális Szuverenitás Központ alapítója, a Fidesz korábbi digitális igazgatója volt.
A beszélgetés során szó volt arról, hogyan alakult át a magyar politikai kommunikáció az elmúlt évtizedben – a mémkultúrától a videóforradalmon át egészen az AI-generált tartalmak koráig, amelyek a 2026-os választás egyik legfontosabb fegyverei lehetnek.
Dukász Magor részletesen beszél Orbán Viktor digitális fordulatáról, amely szerinte „energizálta a teljes jobboldalt”, valamint arról, hogyan lett a közösségi média az első számú csatatér a politikában.
Elemzi a Magyar Péter-jelenséget, amelyet egyszerre magyaráz drámaorientált karakterrel, baloldali messiáskereséssel és egy eddig kevéssé tárgyalt technikai előnnyel.
A műsor egyik legerősebb része a hamis feljelentési hullám feltárása: a Digitális Szuverenitás Központ vezetője szerint szervezett tiszás trollhálózat, sőt akár AI-vezérelt kamuprofilok is részt vettek abban, hogy a Trump–Orbán washingtoni találkozó bejegyzéseinek elérését a Facebook algoritmusa visszafogja.
Mindeközben Dávid Dóra – immár tiszás EP-képviselőként – videóban buzdított politikai ellenfelek tömeges jelentésére.
Dukász Magor szerint a jövő nagy kérdése az, hogy valós emberek valós profiljai képesek-e ellenállást szervezni az információs hadviselés új szintjeivel szemben.
Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!