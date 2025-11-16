„A jobboldalnak leginkább magával kell versenyeznie!" – Dukász Magor a Hotel Lentulaiban

A beszélgetés során szó volt arról, hogyan alakult át a magyar politikai kommunikáció az elmúlt évtizedben – a mémkultúrától a videóforradalmon át egészen az AI-generált tartalmak koráig, amelyek a 2026-os választás egyik legfontosabb fegyverei lehetnek.

Dukász Magor részletesen beszél Orbán Viktor digitális fordulatáról, amely szerinte „energizálta a teljes jobboldalt”, valamint arról, hogyan lett a közösségi média az első számú csatatér a politikában.

Elemzi a Magyar Péter-jelenséget, amelyet egyszerre magyaráz drámaorientált karakterrel, baloldali messiáskereséssel és egy eddig kevéssé tárgyalt technikai előnnyel.

A műsor egyik legerősebb része a hamis feljelentési hullám feltárása: a Digitális Szuverenitás Központ vezetője szerint szervezett tiszás trollhálózat, sőt akár AI-vezérelt kamuprofilok is részt vettek abban, hogy a Trump–Orbán washingtoni találkozó bejegyzéseinek elérését a Facebook algoritmusa visszafogja.

Mindeközben Dávid Dóra – immár tiszás EP-képviselőként – videóban buzdított politikai ellenfelek tömeges jelentésére.