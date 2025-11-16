Elszabadult a pokol, lángba borult Mexikóváros: rengeteg a sérült a kormányellenes káoszban

Több ezren vonultak utcára Mexikóvárosban szombaton, hogy a növekvő erőszak és Claudia Sheinbaum kormányának politikája ellen tiltakozzanak – írta meg a BBC.

A demonstrációk hamar erőszakba torkolltak: a rendőrség szerint legkevesebb 120 ember sérült meg, köztük 100 rendőr.

A fővárosban és más városokban tartott megmozdulásokat a hatóságok szerint jobboldali politikai körök is támogatták, de a szervezést fiatal, Z generációs aktivistacsoportok vállalták magukra.

A tiltakozók többek között a novemberben meggyilkolt uruapani polgármester, Carlos Manzo emlékére vonultak utcára, akit a kartellek elleni fellépés miatt lőttek agyon.

A tömeg a tiltakozás során megrongálta a Nemzeti Palotát védő kordont, ahol maga az elnök is lakik, mire a rendfenntartók könnygázzal válaszoltak.