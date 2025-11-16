Ft
11. 16.
vasárnap
Claudia Sheinbaum káoszban demonstráció kartell erőszak Mexikóvárosban

Elszabadult a pokol, lángba borult Mexikóváros: rengeteg a sérült a kormányellenes káoszban

2025. november 16. 10:20

A tüntetők szerint az állam tehetetlen a kartellerőszakkal szemben – a kormány viszont manipulált akciónak tartja a demonstrációt.

2025. november 16. 10:20
null

Több ezren vonultak utcára Mexikóvárosban szombaton, hogy a növekvő erőszak és Claudia Sheinbaum kormányának politikája ellen tiltakozzanak – írta meg a BBC

A demonstrációk hamar erőszakba torkolltak: a rendőrség szerint legkevesebb 120 ember sérült meg, köztük 100 rendőr. 

A fővárosban és más városokban tartott megmozdulásokat a hatóságok szerint jobboldali politikai körök is támogatták, de a szervezést fiatal, Z generációs aktivistacsoportok vállalták magukra. 

A tiltakozók többek között a novemberben meggyilkolt uruapani polgármester, Carlos Manzo emlékére vonultak utcára, akit a kartellek elleni fellépés miatt lőttek agyon.

A tömeg a tiltakozás során megrongálta a Nemzeti Palotát védő kordont, ahol maga az elnök is lakik, mire a rendfenntartók könnygázzal válaszoltak. 

A demonstráción sokan Manzo portréját vagy az „Mindannyian Carlos Manzo vagyunk” feliratot tartották a magasba, mások cowboykalapban rótták le tiszteletüket a bátor, kartellekkel szembeszálló polgármester előtt.

A rendőrség húsz embert vett őrizetbe rablás és testi sértés miatt – közölte Pablo Vázquez, Mexikóváros biztonsági főnöke. 

Sheinbaum ugyan hangsúlyozza, hogy elkötelezett a kartellek elleni harcban, de elutasítja a teljes körű drogellenes háború újraindítását, amely elődei idején véres kudarcba fulladt. 

Bár az elnök támogatottsága továbbra is 70 százalék felett van, egyre több kritika éri a közbiztonság romlása miatt.

A nemzetközi feszültség is növekszik Sheinbaum körül: Peru a hónap elején persona non gratának nyilvánította az elnököt, miután Mexikó menedékjogot adott egy volt perui miniszterelnöknek, akit egy 2022-es puccskísérlet miatt köröznek. 

A belpolitikai tiltakozások és a diplomáciai viszályok így egyszerre nehezednek a mexikói vezetésre az első hivatali évében.

Nyitókép: Eyepix / AFP

