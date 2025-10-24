Megkezdődött Amerika új háborúja: Trump az ellenséget az Iszlám Államhoz hasonlította

Az Egyesült Államok terrorszervezetként kezeli a külföldi kábítószerkereskedő-kartelleket, és megsemmisítésükre törekszik – jelentette ki Donald Trump elnök és Pete Hegseth hadügyminiszter csütörtökön.

Az elnök a Fehér Házban a szervezett bűnözés elleni fellépés eredményeiről tartott kormányzati konferencián közölte, hogy az elmúlt egy hónapban a szövetségi hatóságok a külföldi kábítószerkereskedő bűnbandák több mint 3000 tagját tartóztatták le.

Hozzátette, hogy szeptembertől az Egyesült Államok mind az 50 szövetségi államában bevethető a Belbiztonsági Különítmény, aminek feladatai közé tartozik a szervezett bűnözői csoportok elleni fellépés.

Donald Trump úgy fogalmazott, hogy a kábítószer-kereskedő kartellek az amerikai kontinens „Iszlám Államát” jelentik, amelyek országok kiterjedt területei felett gyakorolnak ellenőrzést.

Az elnök emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államokon belül is aktív több olyan külföldi bűnszervezet, amelyet külföldön terrorszervezetnek nyilvánítottak, köztük az MS-13, a Tren de Aragua bűnbandák és a mexikói Sinaloa-kartell.