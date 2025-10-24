Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Fehér Ház terrorhálózat hadügyminiszter kartell ellenség Iszlám Állam Donald Trump Egyesült Államok terrorszervezet

Megkezdődött Amerika új háborúja: Trump az ellenséget az Iszlám Államhoz hasonlította

2025. október 24. 15:40

A hadügyminiszter kijelentette, hogy az ellenségeket az amerikai katonák nem őrizetbe veszi, hanem kiiktatják.

2025. október 24. 15:40
null

Az Egyesült Államok terrorszervezetként kezeli a külföldi kábítószerkereskedő-kartelleket, és megsemmisítésükre törekszik – jelentette ki Donald Trump elnök és Pete Hegseth hadügyminiszter csütörtökön.

Az elnök a Fehér Házban a szervezett bűnözés elleni fellépés eredményeiről tartott kormányzati konferencián közölte, hogy az elmúlt egy hónapban a szövetségi hatóságok a külföldi kábítószerkereskedő bűnbandák több mint 3000 tagját tartóztatták le.

Hozzátette, hogy szeptembertől az Egyesült Államok mind az 50 szövetségi államában bevethető a Belbiztonsági Különítmény, aminek feladatai közé tartozik a szervezett bűnözői csoportok elleni fellépés.

Donald Trump úgy fogalmazott, hogy a kábítószer-kereskedő kartellek az amerikai kontinens „Iszlám Államát” jelentik, amelyek országok kiterjedt területei felett gyakorolnak ellenőrzést. 

Az elnök emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államokon belül is aktív több olyan külföldi bűnszervezet, amelyet külföldön terrorszervezetnek nyilvánítottak, köztük az MS-13, a Tren de Aragua bűnbandák és a mexikói Sinaloa-kartell.

Pete Hegseth hadügyminiszter kifejtette, hogy az Egyesült Államok hadserege évtizedeket fordított az Al-Kaida és Iszlám Állam terrorhálózatok felszámolására, most az amerikai kontinensen hasonló módon lép fel a kábítószer-kereskedőkkel szemben. Az amerikai kormányzat drogkartellek felé küldött üzenetét összefoglalva a kijelentette: 

„úgy fogunk kezelni benneteket, mint az Al-Kaidát, megtalálunk, feltérképezzük a hálózataitokat, levadászunk és megölünk”.

Pete Hegseth hangsúlyozta, hogy az amerikai fellépés módjára bizonyítékként szolgáltak a Karib-tengeren és Csendes-óceánon az elmúlt hetekben végrehajtott katonai csapások, és hozzátette, hogy az amerikai katonaság a kábítószer-kereskedőket nem őrizetbe veszi, hanem kiiktatja.

Ezt is ajánljuk a témában

A hadügyminiszter csütörtökön megerősítette, hogy egy nappal korábban az amerikai haderő egy újabb feltételezett kábítószercsempész hajót semmisített meg a tengeren a latin-amerikai térségben.

Pam Bondi igazságügyi miniszter közölte, hogy a szövetségi rendvédelmi szerveket tömörítő Belbiztonsági Különítmény egy hónap alatt több mint 90 tonna kábítószert foglalt le, közte 59 tonna kokaint.

(MTI)

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

***

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bszakonyi
2025. október 24. 17:26
Legyen életideje megtenni. A kereskedők már mélyen beépültek az USA államaiba és veszett sokan vannak. Mint az oroszok!
Válasz erre
0
0
calen
2025. október 24. 17:21
Jol teszi! Csak az amerikai tengeralattjarok csempeszhessenek kabitoszert! Meg meg talan a Zetas, veluk asszem lepacsiztak.
Válasz erre
1
0
templar62
2025. október 24. 17:14
Bin Laden is a Cia terméke volt .
Válasz erre
1
0
Mich99
2025. október 24. 16:56
Trumpli belesüllyed a látszat-intézkedésekbe.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!