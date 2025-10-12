Nem csak itthon számított világsztárnak – Nyolcvan éve hunyt el Bartók Béla

Rajcsányi Gellért írása a Mandiner-hetilapban

New York, 1945 nyár vége, ősze. Az amerikai metropolisz a diadal és az örömünnep lázában ég. Véget ért egy hosszú, kimerítő, embert és nemzetet próbáló konfliktus – az Egyesült Államok teljes győzelmével. Európában legyőzték a náci Németországot, Ázsiában a császári Japánt, ledobták az atombombát, amivel mindenkit megelőztek és megrettentettek; a bezáruló hadszínterekről pedig a túlélés örömével térhettek haza a katonák szeretteikhez. Az amerikai nép örült, ünnepelt, és várta a történelem új fejezetét, amelyben immár az USA ül legalább a fél világ trónusán. 1945 augusz­tusától a V-J Dayt, a Japán feletti győzelem napját ünnepelte New York népe, az októberi Navy Dayen pedig a Hudson folyón vonult fel 37 hadihajó.

Forrás: AFP / Lipnitzki

A két örömünnep között New Yorkban semmilyen figyelmet nem kapott egy törékeny egészségű, közép-európai emigráns zeneprofesszor halála. Amikor 1945. szeptember 26-án Bartók Béla elhunyt, temetésén csak tíz ember vett részt: felesége, Pásztory Ditta, fia, Péter meg néhány ismerőse és szomszédja. Halála és temetése szerény pillanat volt a nagy alkotó világraszóló történetében.

A bartóki történet messze indult a végpont New Yorktól: az Alföld mélyén, Nagyszent­miklóson, amit a történelem szeszélyes végzete Romániának adott jó száz éve. Bartók Béla fel­vidéki gyökerű kisnemesi családból származott. Nagyapja a nagyszentmiklósi mezőgazdasági iskolában tanított, apja, idősebb Bartók Béla a városi iskola igazgatója, egyúttal zongorista, csellista és zeneszerző volt, édesanyja, a fel­vidéki német gyökerű Voit Paula tanítónő szintén lét­elemének tekintette a zenét. „Azt hiszem, zenei tehetségemet, muzsikus hajlamomat ettől a finom lelkű, drága asszonytól örököltem” – írta róla a világhírű zeneszerzővé avanzsált fiú.