A MAHASZ-lista élén még mindig metal az ész – A Kalapács a Pokolgép nélkül is robbant? (VIDEÓ)

Azért azt meg kell hagyni, hogy a nyolcvanas és kilencvenes években messze könnyebb helyzetben voltak a zenészek, mint manapság. Nem volt akkora túlkínálat (nemrég néztem, hogy egy hónapban akár több száz új metal album is megjelenhet), ráadásul bőven akadt lehetőség a kísérletezésre, miközben igazi klasszikusokat, akár himnuszokat hagytak rá az utókorra. Mert melyik az igazán kiemelkedő szerzemény? Olyan, hogy ha meghallod a kezdő riffjét és dallamait, rohansz be a tömegbe vagy felhangosítod a rádiót. És ilyen dalokkal Kalapács József mind a Pokolgép, mind az Omen idejében bőven rendelkezett.

Kalapács: Ezerből egy

Ítélet helyett, A jel, Éjféli harang, A háború gyermeke, Itt és Most, Tépett madár, Ne a pénz…, Fagyott világ – a listát szinte a végtelenségig lehetne sorolni, méghozzá nem véletlenül: a magyar metal zene talán legnagyobb legendájáról van szó.

És bizony éppen úgy, mint mondjuk, az Iron Maiden (Wasted Years, Run to the Hills, Fear of the Dark), a Judas Priest (Painkiller, Breaking the Law, Ram it Down), vagy a Metallica (Master of Puppets, For Whom the Bell Tolls, ... And Justice for All) örökzöldjeinél, úgy Kalapács legendás dalainál is garantált a siker mind a mai napig. Ehhez viszont a megfelelő zenészeken felül a megfelelő korszak is szükséges volt, ami így már pont elég nehézséget állít egy mai, circa 30 esztendővel később alkotni kívánó előadó elé. A kérdés az, hogy ilyen múlttal a Kalapács leküzdi ezt a komoly akadályt?