Szakmailag téves és hiányos politikai nyilatkozatok helyett tudás és innováció – így születik újjá a magyar építészet

A magyar építészetről szóló törvényben erős és egyértelmű pontokat fogalmaztunk meg. Ha vegyes funkciójú városi területeket tudunk létrehozni, akkor a jövőben olyan helyeken élhetünk, ahol egyszerre lehet a szomszédban elérhető a munkahely, de akár perceken belül megközelíthetők a kikapcsolódás helyszínei is. Azaz olyan parkok, intézmények, ahol rekreációs és kulturális szolgáltatásokat tudunk igénybe venni, így nem terheljük le a várost azzal, hogy tömegek szelik át nap mit nap, hogy beérjenek a munkahelyükre vagy kikapcsolódjanak.

Attól fog fellélegezni a város, ha rövidebb távokat kell megtennünk, mégis egész életet élhetünk.

Továbbá az is fontos, hogy ne szétterülő városok jöjjenek létre, mert az is csak a közlekedést terheli le, ha egy eleve nagy település csak nő és nő. Arról nem is szólva, hogy elveszik természeti környezetünk. Épp ezért húztunk meg egy határt az agglomerációban is, ahol ezentúl nem lehet zöld területeket építkezésre bevonni. Nem engedjük, hogy akár egy négyzetméterrel is csökkenjen a településeken a zöldterületek aránya.

Mikor az építkezéseket illetően sűrűségről beszélünk, az nem a beépítésekre vonatkozik, hanem a funkcióknak az egymás mellé rendeléséről. Emellett nagy volumenben gondozott zöld felületeket kell létrehozni, attól ugyanis nem lesz valami park, mert nem épül rá semmi. Épp ezért a jövőben a tájépítészeket a tervtanácsok munkájába is aktívabban bevonjuk, és lesz külön országos főtájépítész, sőt, még a Balaton is külön főtájépítész szakembert kap.

„Attól fog fellélegezni a város, ha rövidebb távokat kell megtennünk, mégis egész életet élhetünk” – jelentette ki az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára.

Mind Vitézy Dávid, mind Magyar Péter többször is támadta a minisztérium intézkedéseit, a különböző fejlesztéseket. A szakpolitika miként tudja helyesen kezelni ezeket a helyzeteket?

A politikában értelemszerűen azokkal a témákkal szeretnek foglalkozni, – főleg a kampányidőszakban – amelyekről tudták/tudják, hogy tömegeket foglalkoztatnak. Így került előtérbe a Pázmány-campus vagy a Rákosrendező ügye is. Ráadásul

a fővárosban jelenleg még zajlik az önkormányzati helyek osztogatása, így a fenti helyszínek felemlegetését leginkább politikai nyilatkozatként tudom értelmezni.

Ezek a megnyilvánulások azonban szakmailag tévesek és hiányosak, még akkor is, ha magukat szakpolitikusnak vallók teszik is azokat. Rákosrendező esetében arról beszélhetünk, hogy adott egy 130 hektáros terület, amit rendbe kívánunk tenni, ezért előkészítjük, és nagyon precízen együttműködünk Zugló és más környező kerületek vezetésével. A cél, hogy egy pulzáló, erős városközpont jöjjön létre. A többi híresztelés mind-mind politikai pánikkeltés volt. A Pázmány-campus esetében a környéken lakók aggályai érthetők is, mivel majd két évig fog az ablakuk előtt zajlani egy építkezés, amely zajjal, porral és megnövekedett forgalommal jár De ilyen esetekben érdemes azt is tudatosítani, hogy egy ilyen beruházás milyen értéknövekedést okoz. Igyekszünk segíteni, hogy a bontás, az építés minél gyorsabban, minél kisebb szennyezéssel és leterheltséggel menjen végbe. Az eredmény ezeknél a helyszíneknél ugyanaz lesz, mint a Városliget, a Millenáris vagy éppen a Várkert Bazár esetében. Miután elkészül mindenki örülni fog neki és élvezi a fejlesztés hasznát, a jelenleg politikai vagy vallásellenes okokból ellenkezők, pedig majd tolonganak, hogy fényképeket készítsenek és használják ezeket a tereket.