Elárulta az államtitkár, mit tervez a kormány Rákosrendezőre

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Lánszki Regő nemrég arra kérte a főpogármestert, hogy „fejezze be az emberek rémisztgetését”. Majd arról beszélt, hogy „a főpolgármester általuk skiccelt, meglehetősen rossz minőségű, hamis látványterveket oszt meg a sajtóban, majd ettől látványosan megijed és ezzel riogatja az embereket. Mindezt úgy, hogy jelenleg semmilyen konkrét terv nem létezik még Rákosrendező kapcsán, így ezek a rajzok is minden alapot nélkülöznek”.