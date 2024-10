Paktumbaloldal: totális a káosz Budapesten, egymásnak üzenget az ellenzék

Karácsony Gergely jelezte, hogy

tekintettel a pártpolitikai helyzetre nem jelöl főpolgármester-helyettest.

„Nem tudok békejobbot nyújtani, ha éppen le akarják vágni a jobb kezemet, és meg akarják alázni azokat az embereket, akik miatt ez az önkormányzat még talpon áll, akik az elmúlt időszakban elképesztő szakmai és emberi helytállásról tettek tanúbizonyságot” – fogalmazott, majd később az Inforádiónak bejelentette,

Kiss Ambrus eddigi főpolgármester-helyettes keddtől a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatójaként látja el eddigi feladatát, amelyhez minden jogi felhatalmazást megkap.

Budapest első embere a Tisza Párt képviselőiről is beszélt. Karácsony véleménye szerint Magyar Péterék politikai stratégiája nehezen értelmezhető, „de az is lehet, hogy taktikát követ a fővárosban, hogy semmiért sem vállal felelősséget, nem akar semmit, nem vesz részt semmiben, de közben minősítget, és a megválasztott főpolgármestert is akadályozná, hogy teljesítse a felelősségét” – sorolta Karácsony Gergely.