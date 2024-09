Bemutatjuk Magyar Péter fővárosi frakcióját – egyikük nemrég még nárcisztikus idiótának nevezte a baloldali messiást

Nyitókép: képernyőfotó / Magyar Infó

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke vasárnapi élő bejelentkezésében leszögezte,

nem veszi fel a budapesti közgyűlésben a képviselői mandátumát.

Mint fogalmazott, „a jövőben is minden erőmmel a TISZA Párt építésére, a TISZA Szigetek munkájának a szervezésére, az Európai Parlamenti képviselői munkára és az országgyűlési választásokra való felkészülésre koncentrálok”.

Majd felsorolta, hogy pártja színeiben kik foglalnak majd helyet a Fővárosi Közgyűlésben október 1-től:

Ordas Eszter jogász, ingatlanforgalmi szakjogász,

Porcher Áron közgazdász, befektetési szakember,

Gémes Szilvia fejvadász és business coach,

Bovier György esélyegyenlőségi, integrációs és marketing szakértő,

Barna Judit Annamária közösségszervező és kulturális menedzser,

Bujdosó Andrea Anna vezetőfejlesztési és esélyegyenlőségi tanácsadó,

Molnár Dániel fizikus, kutató,

Orbán Árpád közgazdász,

Balogh Balázs vállalkozó,

Kollár Kinga jogász, közgazdász.

Ordas Eszter

Nem véletlen, hogy több név is ismerősen csenghet olvasóinknak. Ordas Eszterről korábban lapunk is megírta, hogy a Gazdasági Versenyhivatal kartellezés miatt 16,5 millió forintos büntetést szabott ki rá. Az rtl.hu által közölt összeállításból pedig az derült ki, hogy Ordas áprilisban hajós cégek nevében próbálta elérni, hogy Budapest ne szigorítsa terveinek megfelelően a dunai hajózást. Ezért korábban Karácsony Gergely főpolgármester is kérdőre vonta, miszerint

ha beül a közgyűlésbe, vajon kinek az érdekei szerint jár majd el?

– idézte fel a portál.

Ordas Eszter bemutatkozásában azt írta, hogy „közel egy éve egy budapesti hajós cégnél dolgozik, mint jogtanácsos. Az utóbbi félévben aktívan részt vett a Duna-parti Építési Szabályzat összhajós érdekeket képviselő egyeztetéseken és figyelemmel kísérte a Fővárosi Önkormányzat e körben megvalósult döntéshozatali eljárását. Legnagyobb problémának azt tartja, hogy a fővárosi közgyűlésben pártpolitikai és sokszor egyéni érdekek mentén születnek a döntések”.