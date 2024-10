Megszólalt Lakatos Márk közeli ismerőse, Nagy Ervin is a stylist ügyéről

Nyitókép forrása: Facebook

A Mandineren is beszámoltunk róla, Lakatos Márk ügyében nyomozást rendeltek el. De miről van szó? A Renitens nevű YouTube-csatorna műsorvezetője, Ábrahám Róbert Osváth Zsolt és Lakatos Márk homoszexuális influenszerek miatt ment el a héten az ügyészségre, ahol több vallomást is leadott súlyos szexuális bűncselekmények gyanújáról. Szombatra demonstrációt is szervezett Lakatos lakása elé, mégpedig a Batthyány térre a Renitens műsorvezetője, amelyre több százan mentek el. Ábrahám jelezte: jövő hét pénteken újabb, Lakatosék ügyével foglalkozó videóval jönnek.

A balliberális influenszer napokig nem szólalt meg, ám vasárnap reggel megtörte a csendet. „A közösségi médiában és egyes sajtóorgánumokban megjelent rágalmazásokat a leghatározottabban visszautasítom” – írta bejegyzésében. Pár órával később pedig megszólalt közösségi oldalán az elmúlt hónapokban

az ellenzéki TISZA Párttal és annak vezetőivel igen jó viszonyt kialakító színész, Nagy Ervin is.

A színművész azzal kezdte a bejegyzését, hogy „30 éves ismeretségünk Lakatos Márkkal arra kötelez, hogy megnyilvánuljak a vele kapcsolatos ügyben”. Leírta, amennyiben a stylist bűncselekményt követett el, vállalhatatlan a tette, úgy egyértelműen le kell majd vonnia a konzekvenciákat.

„Egy kegyelmi ügytől visszhangos országban az igazság teljes körű feltárása ebben a pillanatban létfontosságú és szimbolikus, akkor is, ha az kegyetlen, fájó, de akkor is, ha általa csak egy ócska karaktergyilkosságra derül fény” – fogalmazott Nagy Ervin, aki ott volt a „gyermekvédelminek” álcázott februári politikai megmozduláson.