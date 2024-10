Mérő Vera is megszólalt Lakatos Márk és VV Zsolti botránya kapcsán: „egy 17 éves kamasz nem kisfiú”

„Egy 17 éves kamasz nem »kisfiú«, róla a szó szoros értelmében pedofil tartalmat nem lehet készíteni, csak gyermekpornográf tartalmat. Viszont sajnos egy huszonéves (vagy hetvenes) felnőtt (nemre való tekintet nélkül) bármikor lefekhet vele, ha abba a kamasz beleegyezik, kivéve, ha a felek között függelmi viszony áll fenn. Tehát: bárki szexelhet (vele nem függelmi viszonyban álló) kamasszal, de le nem fotózhatja.”

Pottyondy mellett a „gyermekvédelminek” álcázott februári politikai megmozdulás másik főszervezője Osváth Zsolt volt, akit azzal támad Ábrahám, hogy 27 évesen egy 17 éves fiútól kért pornográf képet.

„És akkor most L. Márkról. Az egykori 15 éves állami gondozott fiúval készült megrázó interjút nagyon komolyan kell venni. Remélem, a hatóság is így gondolja. Aki (különösen kiszolgáltatott) gyereket (prostitúcióra) használ, annak nincs bocsánat. Vizsgálni kell a felelősségét annak is, akinek jelzőrendszeri tagként – például a megszólaltatott otthonbéli nevelőnek – tudomása van ilyen bűncselekményről, és nem tesz semmit” – tette hozzá.

Derüljön ki az igazság, aki bűnös, kapjon büntetést. És miután ez megtörtént, ne kapjon fű alatt kegyelmet. Nincs bal- és jobboldali elkövető, és nincs bal- és jobboldali áldozat sem. Elkövetők vannak, meg áldozatok”

– zárta a posztot.